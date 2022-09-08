Видео ⟩ Владимир Соловьев вышел в эфир с разбитым лицом. Ранее на это намекала Пугачева

На левой скуле Соловьева был замечен синяк, на переносице и носу виднелись красные пятна. Как именно телеведущий получил повреждения, сам он не сообщил, а на соответствующие вопросы подписчиков ответил грубо: "Не ваше собачье дело".

Ранее Соловьев нелестно высказывался о российской певице Алле Пугачевой. Вернувшись в Россию, та сообщила, что хочет "набить морду одному человеку". Многие сочли, что имелся в виду именно Соловьев, который многократно критиковал артистку за отъезд из России после военного вторжения РФ в Украину, причем позднее Примадонна выставила в своем Instagram фото Соловьева и пожелала ему лопнуть от злобы и хамства. Впрочем, "целью" Пугачевой мог быть и священник Андрей Ткачев, высказавшийся, что после отъезда певицы в России "очистился воздух".

Впрочем, все может оказаться куда прозаичнее - авторы Telegram-канала Baza вспомнили, что Соловьев увлекается боевыми искусствами - карате и системой бесконтактного боя - и мог получить ссадины во время тренировки.

Уже в следующем выпуске передачи синяков и ссадин на лице Соловьева заметно не было. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что их тщательно загримировали.

Напомним, Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.

Последние месяцы Галкин и Пугачева с детьми находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.