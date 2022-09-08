Начинается ремонт железнодорожных станций

До конца 2023 года планируется модернизировать пассажирские перроны на 48 станциях, при этом будет организована одноуровневая посадка в поезда и обеспечена доступность инфраструктуры для каждого жителя.

В понедельник, 12 сентября, в 13:00 состоится мероприятие, на котором можно будет ознакомиться с графиком реализации проекта, а также узнать об основных принципах железнодорожной пассажирской инфраструктуры, или универсальном дизайне.

В мероприятии примут участие председатель правления LDz Марис Клейнбергс, министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления АО Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис и член правления объединения Apeirons Ивар Балодис.

Как сообщалось, до конца 2023 года LDz модернизирует 48 надземных пассажирских перронов и сопутствующую им инфраструктуру на железнодорожных ветках Рига - Крустпилс, Рига - Скулте, Рига - Тукумс и Рига - Елгава.

На участке Рига - Крустпилс будет перестроено 12 перронов, на участке Рига - Скулте - 20, на участке Рига - Тукумс - 9, на участке Рига - Елгава - 7.

Расходы на реализацию проекта составляют 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро - финансирование из Фонда сплочения Европейского союза, а 6,6 млн евро - софинансирование LDz.