В последнее время жители чаще сообщают в Государственную полицию об автомобилях с подозрительными российскими номерными знаками, но зафиксировано всего два случая, когда на транспортных средствах могли быть поддельные номера из соседней страны, заявил начальник Управления безопасности движения Госполиции Юрис Янчевскис.
Жители сообщают об автомобилях с подозрительными российскими номерами
На этой неделе в Риге остановили два автомобиля с, возможно, поддельными российскими номерными знаками. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, и в одном из случаев установлено, что водитель транспортного средства допустил нарушения Закона об обороте оружия.
"Это первые случаи, когда транспортные средства были остановлены и установлено, что номерные знаки не соответствуют государственному стандарту, в результате чего было возбуждено уголовное дело за подделку или использование фальшивых номерных знаков транспортных средств", - сказал Янчевскис.
В этих случаях мотивы действий водителей пока неизвестны, это будет выяснено в ходе следствия. Также будет выясняться, произведены ли номерные знаки в Латвии или привезены из России. Янчевскис не смог прокомментировать, были ли случаи продажи в интернете номеров без опознавательных знаков. С этим вопросом следует обращаться в криминальную полицию, посоветовал он.
Точной статистики о том, были ли выявлены другие подобные случаи, нет. "Это первые случаи, когда процесс разворачивается в таком формате, и пока они не вызывают большого резонанса в обществе", - указал Янчевскис.
Янчевскис добавил, что в полицейской практике были случаи, когда украденные номерные знаки использовались для совершения других преступлений, таких как заправка топливом на АЗС и выезд без оплаты.
Янчевскис не скрывает, что с момента вторжения России в Украину полицейские, совершая ежедневное патрулирование, обращают внимание на автомобили с российскими и другими номерами стран бывшего советского блока.
В случаях, когда жители замечают автомобили с номерами без опознавательных знаков, предлагается сообщить в полицию по телефону или сделать фото и отправить его в полицию по электронной почте, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли проверить информацию и передать ее в соответствующие службы.
Янчевскис добавил, что пока не было случаев использования поддельных украинских номеров. Представитель полиции призвал проживающих в Латвии иностранцев регистрировать свои транспортные средства в Латвии.
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