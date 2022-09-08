Жители сообщают об автомобилях с подозрительными российскими номерами

На этой неделе в Риге остановили два автомобиля с, возможно, поддельными российскими номерными знаками. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, и в одном из случаев установлено, что водитель транспортного средства допустил нарушения Закона об обороте оружия.

"Это первые случаи, когда транспортные средства были остановлены и установлено, что номерные знаки не соответствуют государственному стандарту, в результате чего было возбуждено уголовное дело за подделку или использование фальшивых номерных знаков транспортных средств", - сказал Янчевскис.

В этих случаях мотивы действий водителей пока неизвестны, это будет выяснено в ходе следствия. Также будет выясняться, произведены ли номерные знаки в Латвии или привезены из России. Янчевскис не смог прокомментировать, были ли случаи продажи в интернете номеров без опознавательных знаков. С этим вопросом следует обращаться в криминальную полицию, посоветовал он.