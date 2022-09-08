Семейные врачи не хотят бесплатно обследовать новобранцев для службы в армии

Семейные врачи не хотят безвозмездно выполнять делегированную государством дополнительную обязанность, а именно оценивать состояние здоровья молодых людей для службы государственной обороны (СГО), заявила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.
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Козловска подчеркнула, что семейные врачи не будут оценивать состояние здоровья молодых людей безплатно, потому что это дополнительная работа, и "даже Центральная врачебно-экспертная комиссия (CMEK) делает это за плату". Она указала, что это очень большая ответственность, потому что, например, если молодой человек имеет в анамнезе инвалидность, был освобожден от экзаменов или имел тревогу, беспокойство, депрессию - это требует дополнительных направлений к другим специалистам.
"Если Минобороны закажет это нашим семейным врачам, то это должно быть оплачено. Например, я проверю глаза на первом уровне, но если будут дальнейшие проблемы, то отправлю на обседование к окулисту. Если есть хоть один нелеченный зуб, то придется отправлять к стоматологу. Это как водительская комиссия, и требует большой ответственности.", - сказала Козловска.
Говоря о стоматологии, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андис Паэглитис добавил, что молодых людей следует направлять к детским стоматологам. В этом смысле он также согласен с заявлением статс-секретаря Министерства здравоохранения о том, что система не предназначена для направления 11 000 молодых людей к детским стоматологам в течение одного года. Однако он указал, что для этого необходимо смотреть, какие ресурсы имеются и в какие учреждения направлять молодых людей. А именно, будет ли это специально организованная практика или общая стоматологическая практика.
"С наличием детских стоматологов у нас не так хорошо, как хотелось бы, но в целом доступ к стоматологам есть. Для тех, кому больше 18 лет, стоматология является платной услугой, и проблем с наличием нет. С другой стороны, 12-летних детей в армию никто отправлять не будет", - уверен Паэглитис.
В свою очередь, Ассоциация семейных врачей Латвии направила письмо в Кабинет министров, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру обороны Артису Пабриксу и министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором выражается недовольство поправками к Закону о государственной обороне и Законом о медицине
Как говорится в письме ассоциации, ожидается, что семейный врач, если его пациент должен быть призван в СГО, будет не только обязан обеспечить лечение своего пациента, но также должен будет провести оценку состояния здоровья больного и, как следствие, принять решение о прохождении воинской службы. Однако неизвестно, какие ресурсы будут предоставлены семейному врачу как частному лицу для выполнения делегированной государством функции, каково будет содержание этой функции, в чем будет проявляться подчиненность и надзор.
Также не уточняется, какое вознаграждение за выполнение государственной функции будет определяться, как будет определяться размер вознаграждения и другие условия, связанные с делегированной службой.
В то же время ассоциация подчеркивает, что упомянутые дополнительные обязанности угрожают способности семейного врача оказывать качественную медицинскую помощь и лечение тем пациентам, которые потенциально могут быть призваны на военную службу. А именно, семейный врач должен прежде всего служить интересам и правам своего пациента на охрану здоровья. Оценка состояния здоровья для других целей, в данном случае для военных нужд, не служит лечению и интересам пациента как получателя медицинских услуг, поясняют в ассоциации.
По мнению ассоциации, оценка состояния здоровья для военных целей должна быть делегирована врачам, в том числе семейным врачам, которые не являются лечащими врачами этих лиц. Это необходимо для предотвращения возможного конфликта интересов.
Ассоциация призвала правительство не продвигать разработанные Минобороны поправки, а поручить ответственным государственным органам подготовить предложения по правовым нормам, соответствующие правовым нормам и принципам медицинской этики. По словам президента ассоциации, призыв не был услышан, и поправки были рассмотрены на заседании правительства во вторник.
Как уже сообщалось правительство поддержало введение службы государственной обороны.
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