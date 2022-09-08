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Семейные врачи не хотят бесплатно обследовать новобранцев для службы в армии

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Семейные врачи не хотят бесплатно обследовать новобранцев для службы в армии
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Латвийские военные. Иллюстративное фото
Латвийские военные. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

Семейные врачи не хотят безвозмездно выполнять делегированную государством дополнительную обязанность, а именно оценивать состояние здоровья молодых людей для службы государственной обороны (СГО), заявила президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Козловска подчеркнула, что семейные врачи не будут оценивать состояние здоровья молодых людей безплатно, потому что это дополнительная работа, и "даже Центральная врачебно-экспертная комиссия (CMEK) делает это за плату". Она указала, что это очень большая ответственность, потому что, например, если молодой человек имеет в анамнезе инвалидность, был освобожден от экзаменов или имел тревогу, беспокойство, депрессию - это требует дополнительных направлений к другим специалистам.

"Если Минобороны закажет это нашим семейным врачам, то это должно быть оплачено. Например, я проверю глаза на первом уровне, но если будут дальнейшие проблемы, то отправлю на обседование к окулисту. Если есть хоть один нелеченный зуб, то придется отправлять к стоматологу. Это как водительская комиссия, и требует большой ответственности.", - сказала Козловска.

Говоря о стоматологии, президент Латвийской ассоциации зубных врачей Андис Паэглитис добавил, что молодых людей следует направлять к детским стоматологам. В этом смысле он также согласен с заявлением статс-секретаря Министерства здравоохранения о том, что система не предназначена для направления 11 000 молодых людей к детским стоматологам в течение одного года. Однако он указал, что для этого необходимо смотреть, какие ресурсы имеются и в какие учреждения направлять молодых людей. А именно, будет ли это специально организованная практика или общая стоматологическая практика.

"С наличием детских стоматологов у нас не так хорошо, как хотелось бы, но в целом доступ к стоматологам есть. Для тех, кому больше 18 лет, стоматология является платной услугой, и проблем с наличием нет. С другой стороны, 12-летних детей в армию никто отправлять не будет", - уверен Паэглитис.

В свою очередь, Ассоциация семейных врачей Латвии направила письмо в Кабинет министров, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру обороны Артису Пабриксу и министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором выражается недовольство поправками к Закону о государственной обороне и Законом о медицине

Как говорится в письме ассоциации, ожидается, что семейный врач, если его пациент должен быть призван в СГО, будет не только обязан обеспечить лечение своего пациента, но также должен будет провести оценку состояния здоровья больного и, как следствие, принять решение о прохождении воинской службы. Однако неизвестно, какие ресурсы будут предоставлены семейному врачу как частному лицу для выполнения делегированной государством функции, каково будет содержание этой функции, в чем будет проявляться подчиненность и надзор.

Также не уточняется, какое вознаграждение за выполнение государственной функции будет определяться, как будет определяться размер вознаграждения и другие условия, связанные с делегированной службой.

В то же время ассоциация подчеркивает, что упомянутые дополнительные обязанности угрожают способности семейного врача оказывать качественную медицинскую помощь и лечение тем пациентам, которые потенциально могут быть призваны на военную службу. А именно, семейный врач должен прежде всего служить интересам и правам своего пациента на охрану здоровья. Оценка состояния здоровья для других целей, в данном случае для военных нужд, не служит лечению и интересам пациента как получателя медицинских услуг, поясняют в ассоциации.

По мнению ассоциации, оценка состояния здоровья для военных целей должна быть делегирована врачам, в том числе семейным врачам, которые не являются лечащими врачами этих лиц. Это необходимо для предотвращения возможного конфликта интересов.

Ассоциация призвала правительство не продвигать разработанные Минобороны поправки, а поручить ответственным государственным органам подготовить предложения по правовым нормам, соответствующие правовым нормам и принципам медицинской этики. По словам президента ассоциации, призыв не был услышан, и поправки были рассмотрены на заседании правительства во вторник.

Как уже сообщалось правительство поддержало введение службы государственной обороны.

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