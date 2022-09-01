Новобранцы Службы государственной обороны должны будут выполнить три упражнения

Решение о непризыве на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан. Во-первых, это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям СГО. Во-вторых, учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. В-третьих, отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление независимо от погашения или снятия судимости. В-четвертых, подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.

Также не подлежат призыву лица, если они являются единственным родителем ребенка, граждане, которым СГО заменена на государственную гражданскую службу, граждане, имеющее гражданство другого государства и проходившие военную службу в иностранном государстве либо прошедшие государственную гражданскую службу. Не будут призываться на службу военнослужащие профессиональной службы, непрерывно прослужившие на профессиональной службе не менее трех лет, а также выпускники профессиональной средней школы имени Оскара Калпака.

В СГО не могут быть призваны лица, которые по важным причинам желают проходить службу в другое время в течение ближайших трех лет, но не позднее чем до достижения ими 26-летнего возраста. Второй раз перенос службы по этой причине не допускается.

Законопроект предусматривает, что каждый призывник и военнослужащий СГО несет личную ответственность за то, чтобы смена места жительства, выезд из страны или другие непредвиденные обстоятельства не создавали препятствий для прохождения СГО.

О выезде из Латвии на срок более шести месяцев призывник должен письменно уведомить ответственное структурное подразделение Минобороны.

В случае смены места жительства призывник и военнослужащий СГО должен уведомить структурное подразделение Министерства обороны об этом письменно или лично в течение 10 рабочих дней с момента постоянного проживания по заявленному месту жительства.

Призывники, проживающие или находящиеся за границей, должны будут вернуться в Латвию до достижения ими 26-летнего возраста и обратиться в ответственное структурное подразделение Минобороны для прохождения СГО.