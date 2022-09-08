У Великобритании новый король - Карл III

Король Карл III сделал заявление после смерти матери: "Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - это момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко оплакиваем кончину дорогой правительницы и любимой матери. Я знаю, что эта утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в королевстве и в странах Содружества и ее разделит бесчисленное множество людей во всем мире. В период скорби и перемен меня и мою семью утешит и поддержит осознание того, с каким уважением и глубокой привязанностью относились к королеве".