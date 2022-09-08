73-летний сын британской королевы Елизаветы II Чарльз стал новым королем Великобритании после смерти матери, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
У Великобритании новый король - Карл III
Как поясняют СМИ, бывший принц Уэльский Чарльз автоматически стал следующим королем после своей матери. В момент смерти королевы Елизаветы II титул перешел к нему сразу - без особых церемоний.
Правда, СМИ напоминают, что новый король все же будет коронован на особой церемонии.
После смерти королевы ее сын Чарльз, бывший принц Уэльский, стал королем Карлом III.
Король Карл III сделал заявление после смерти матери: "Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - это момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко оплакиваем кончину дорогой правительницы и любимой матери. Я знаю, что эта утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в королевстве и в странах Содружества и ее разделит бесчисленное множество людей во всем мире. В период скорби и перемен меня и мою семью утешит и поддержит осознание того, с каким уважением и глубокой привязанностью относились к королеве".
После смерти королевы титулы поменяют и другие члены королевской семьи, сообщают СМИ.
Уже сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Галерея: Жители Великобритании несут цветы, чтобы почтить память королевы
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!