"Куда прилетит завтра - никто не знает". Что на Запорожской АЭС вызвало беспокойство у МАГАТЭ

"Это свежее топливо можно трогать руками в перчатках, даже я так делал, - добавил он, - С радиационной точки зрения это не страшно. А если контейнеры будут разрушены и свежее топливо рассыпется, то это будет представлять опасность скорее с химической точки зрения. Диоксид урана токсичен, и если его вдохнуть, то он будет опасен скорее как химическое соединение, а не как радиоактивное".

Сухое хранилище отработавшего топлива (СХОЯТ) на ЗАЭС само по себе может стать потенциальным источником радиоактивности. Бетонные контейнеры, в которых хранится отработавшее топливо, могут быть уязвимы для боевых действий, хотя и обладают большим запасом прочности.

Но о повреждениях СХОЯТ в докладе МАГАТЭ ничего не говорится. Инспекторы лишь упомянули, что в результате обстрела 3 сентября был поврежден контейнер с системой радиационного контроля, который находился рядом со СХОЯТ.

Работа энергоблоков и линий электропередач

Что касается самих энергоблоков с реактором (на ЗАЭС их шесть), то, по данным на конец августа, в эксплуатации находились лишь два из них. Причем в какой-то момент оба блока автоматически отключились из-за обстрелов, но потом заработали снова.