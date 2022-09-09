В пятницу, 9 сентября, в Риге на улице Марияс произошел небольшой инцидент между велосипедистом и водителем BMW. Внимание к происшествию привлекла наклейка на окне машины - это была наклейка Государственной полиции.
Видео ⟩ В центре Риги шофер BMW с наклейкой полиции вступил в конфликт с велосипедистом
Велосипедист рассказал порталу TVNET, что инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Он отметил, что неподалеку от этого места пострадал еще один человек - в припаркованном автомобиле открыли дверь, и велосипедист врезался в нее. Он сломал ключицу и получил множество других травм.
"Велодорожка сегодня была полна автомашин, но именно этот случай привлек наибольшее внимание, потому что на окне была наклейка Государственной полиции, а потом они поймали меня через несколько кварталов и открыли рты. Самого начала конфликта на кадрах нет, потому что я еще не включил камеру", - рассказывает велосипедист.
TVNET связался с Государственной полицией, в которой отметили, что водитель BMW не связан с учреждением.
При проверке информации констатировано, что транспортное средство не принадлежит работнику полиции. В свою очередь, наклейка, видная в окне автомобиля, не показывает официальную связь с Государственной полицией.
В то же время запечатленное на видео событие в полиции зарегистрировано, и нарушение правил дорожного движения будет оцениваться в процессе административного производства.
Видео: Инцидент на улице Марияс
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!