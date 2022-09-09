Арестович: помощь Латвии спасла тысячи жителей Украины

Он явился в Латвию с неофициальным визитом. Арестович был с визитом в Литве, а затем использовал возможность, чтобы прибыть в Латвию и поблагодарить наше правительство и народ за оказание поддержки Украине, скорее всего, в размере двух третей бюджета обороны Латвии, что позволило спасти тысячи жизней жителей Украины, сказал Арестович.

Он заявил, что осуществляемые Украиной контратаки являются основой для оптимизма, потому что они продолжатся до полного освобождения территории государства. Жители Украины поддерживают полное освобождение территории, включая Крым и Донбасс. Достижение этой цели зависит от объемов поставок оружия западных стран - либо оно будет достигнуто в течение четырех-шести месяцев, если оружие будет проходить быстро и в достаточном объеме; или, если меньше, то до весны или лета.

Целью является освобождение территории Украины от 24 августа 1991 года, отметил Арестович.

На вопрос о том, какая дальнейшая поддержка необходима от западных стран, Арестович в интервью LTV подчеркнул, "три вещи - оружие, оружие и оружие", а также экономическая помощь. Необходима также помощь в сфере энергетики, потому что впереди тяжелая зима.

Арестович также пояснил свою фразу о том, что Латвия должна готовиться к войне с Россией. Он сказал, что, несмотря на то, что вероятность войны ничтожна, потому что Украина в российскую боевую способность остановила на десять лет, однако представители военной сферы всегда должны готовиться к худшему варианту.