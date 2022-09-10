ГЛАВНОЕ ЗА 10 СЕНТЯБРЯ ⟩ Наступление Украины, заявление ЛПЦ и ночевка Левитса в Киеве

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Российский актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян дали большое интервью изданию Hello. Звезды признались, что планируют совместного ребенка.

Пользователей соцсетей до глубины сердца растрогало видео, на котором видна драматическая встреча мамы ленивца и ее детеныша после расставания в лесном пожаре в Боливии.

Уже много лет бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм является иконой стиля. В 2015 году журнал People признал его самым сексуальным мужчиной на планете. Но было так не всегда - в далёком 1998 году британский журнал FourFourTwo решил предсказать, как футболист будет выглядеть в 2020 году.

2 сентября солисту популярной рок-группы "Би-2" Леве (Егор Бортник) исполнилось 50 лет. Рассказываем про этого артиста в рамках рубрики "Звезда недели".

Со смертью королевы Елизаветы II закончилось самое длинное царствование в британской истории.

После 70 лет пребывания на троне королева Елизавета II постоянно присутствовала в повседневной жизни британцев. В Великобритании ее портрет, профиль и герб можно увидеть на почтовых марках, банкнотах и даже на коробках с хлопьями. Что же изменится теперь, когда у страны другой монарх?

Как менялись предпочтения автоводителей за последние 3 десятка лет? Какие марки и в каком количестве мы покупали? Что было в 90-е, "нулевые" и "кризисные" годы?