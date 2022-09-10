Продолжается успешное наступление украинских войск в Херсонской области. RUS TVNET расскажет обо всех важных новостях субботы, 10 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 10 СЕНТЯБРЯ ⟩ Наступление Украины, заявление ЛПЦ и ночевка Левитса в Киеве
Новости Латвии:
В субботу, 10 сентября, вступили в силу поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые в полной мере укрепляют автокефальный статус церкви, то есть ее независимость от Московского патриархата. После провозглашения поправок на сайте церкви было опубликовано коммюнике.
Президент Латвии Эгил Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу и стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, запрещавшее иностранцам оставаться в Киеве на ночь, пишет украинское СМИ "Европейская правда".
В среду, 7 сентября, около 20 часов компания детей пересекала регулируемый пешеходный переход в Пурвциемсе, однако водитель легкового автомобиля не принял во внимание ни горизонтальную разметку дороги, ни запрещающий сигнал светофора.
С понедельника, 12 сентября, автобусы Rīgas satiksme будут курсировать по двум маршрутам микроавтобусов - маршруту 303 Плявниеки - Югла и маршруту 363 Межциемс - Шампетерис.
Правительство Беларуси сменило учредителя латвийского санатория "Белоруссия", сообщает белорусский новостной портал Zerkalo.io. Соответствующее постановление премьер-министра Беларуси Романа Головченко было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
За зданием Национального реабилитационного центра "Вайвари" в Юрмале стоят заброшенные деревянные дома, которые раньше использовались как пристройки санатория. В четверг, 8 сентября, в одном из зданий произошел пожар.
Утром в пятницу, 9 сентября, прохожих на улице Элизабетес возле здания Кабинета Министров привлекла неожиданная картина. Автомашина каршеринга CityBee перевернулась на крышу. Как выяснилось, водитель автомобиля, попавшего в аварию, не имел прав и арендовал этот автомобиль на чужое имя, сообщает программа TV3 Degpunktā.
За рубежом:
Российские Telegram-каналы сообщают о том, что армия РФ покидает Изюм. Некоторые каналы пишут о том, что город сдан. Поступила информация и об освобождении городов Купянск и Балаклея.
Совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" 8 сентября попросил президента РФ Владимира Путина уйти в отставку.
Украина получит средства в ближайшие недели, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Германия, по словам Шольца, предоставит Киеву напрямую еще 1 млрд евро.
Приход осени никогда не будет для них просто концом лета, он всегда будет нести с собой запах гнили и соленый привкус морской воды, который вот уже почти тридцать лет не исчезает вместе с неразберихой и безответными вопросами - почему паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года, когда следовал из Таллинна в Стокгольм?
В субботу, 10 сентября, Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства, сообщает Русская служба ВВС.
Министр обороны Украины Алексей Резников не пытается прогнозировать дату окончания войны, но уверен, что после еще нескольких побед украинской армии на фронте российские войска начнут бежать.
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