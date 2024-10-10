История Валерии, матери на тот момент шестилетнего Салеха, наполнена обманом со стороны биологического отца ребенка, Мухаммеда. "Моя женская глупость позволила мне расслабиться, и я слепо поверила ему, дав возможность измениться и быть лучшим папой для моего ребенка", - вспоминает Валерия. Она всегда хотела, чтобы ребенок знал своего биологического отца, но это желание привело к похищению мальчика и его вывозу в Сирию. Мать не видела сына больше года.

Все случилось на третий день поездки. "Мы поехали на пикник, и он буквально из-под носа увел ребенка под предлогом побыть наедине. С этого момента я больше не видела своего сына", - рассказала мать.

"Еще две недели мы с мужем пробыли в Греции, пытались своими силами найти сына", - поделилась Валерия.

Позже выяснилось, что Мухаммед, биологический отец, нелегально вывез ребенка через Турцию в Сирию, на неподконтрольную правительству территорию, где до сих пор сохраняется власть боевиков "Исламского государства".

Валерия добавила, что ее сын не посещает школу, а отец учит восьмилетнего ребенка стрелять из автомата и пистолета. "Он готовит его к джихаду. Это страшно, ведь ребенок находится в зоне постоянной опасности", - говорит женщина.