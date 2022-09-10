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Украинский министр: "Еще несколько побед, и российские войска разбегутся"

rus.tvnet.lv
Украинский министр: "Еще несколько побед, и российские войска разбегутся"
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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: EPA/Scanpix

Министр обороны Украины Алексей Резников не пытается прогнозировать дату окончания войны, но уверен, что после еще нескольких побед украинской армии на фронте российские войска начнут бежать.

Такую уверенность министр выразил в интервью украинским СМИ, которое было опубликовано в субботу, 9 сентября.

"Я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и она посыплется".

России нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что украинская армия сокращает цепочки поставок, добавил он.

И сейчас, с применением высокоточной артиллерии и техники, есть все шансы, что "эта лавина сойдет быстрее", заявил министр обороны Украины.

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