Министр обороны Украины Алексей Резников не пытается прогнозировать дату окончания войны, но уверен, что после еще нескольких побед украинской армии на фронте российские войска начнут бежать.
Украинский министр: "Еще несколько побед, и российские войска разбегутся"
Такую уверенность министр выразил в интервью украинским СМИ, которое было опубликовано в субботу, 9 сентября.
"Я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и она посыплется".
России нечем кормить солдат, заправлять танки, потому что украинская армия сокращает цепочки поставок, добавил он.
И сейчас, с применением высокоточной артиллерии и техники, есть все шансы, что "эта лавина сойдет быстрее", заявил министр обороны Украины.
September 10, 2022
Почему российские солдаты так плохо воют в Украине? Потому что это бессмысленная война. Их мотивация на нуле.— Michael McFaul (@McFaul) September 10, 2022