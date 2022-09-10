Украинский министр: "Еще несколько побед, и российские войска разбегутся"

"Я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? Это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и она посыплется".