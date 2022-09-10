Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

"Благодаря принятым ранее решениям, Германии удалось сэкономить газ, - говорит вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). - Это непопулярная мера, ведь она приводит среди прочего к сокращению производства, но сейчас это важно, чтобы пережить зиму. Кроме того, рынок больше не исходит из того, что у нас наступит коллапс, если мы перестанем получать российский газ". Газ из РФ поступает в Германию исключительно "в гомеопатических дозах", пошутил Хабек, а страна удивительным образом за столь короткое время научилась обходиться без него.

Еврокомиссия выступает за то, чтобы сделать экономию электроэнергии обязательной, однако во многих странах считают, что в этом нет необходимости. Точно так же большинство членов ЕС сейчас полагают, что и до принудительного снижения потребления газа дело пока не дошло и этот экстренный рычаг активировать не нужно.

Вмешательство в рынок

Экономия газа и электроэнергии - относительно несложный механизм, но одного его недостаточно для преодоления кризиса, уквзывают в ЕС. В качестве крайней меры Брюссель готов вмешаться не только в ценовую политику, но и ввести налог на неожиданную прибыль энергетических компаний. Поскольку она была получена благодаря кризису, Еврокомиссия и члены Евросоюза уверены, что необходимо разработать механизм для справедливого распределения этих доходов.