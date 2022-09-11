Седьмого сентября в Таллиннском аэропорту запустили в эксплуатацию новый терминал для бюджетных авиалиний, пишет Limon.ee.
Фото и видео ⟩ Смотрите, как выглядит новый терминал за 1,8 миллиона евро в Таллиннском аэропорту
Смотрите, как выглядит новый терминал за 1,8 миллиона евро в Таллиннском аэропорту
Пропускная способность нового терминала – до 400 человек. Стоимость строительства новой зоны составила 1,8 миллионов евро.
Для комфортного пребывания на территории новой зоны путешественникам предлагают:
- R-kiosk самообслуживания с едой, напитками и товарами первой необходимости;
- Стильный детский уголок;
- Фонтанчик с питьевой водой. Рекомендуем взять с собой пустую бутылку, чтобы не тратить деньги на напитки в аэропорту.
В новом терминале Таллиннского аэропорта появятся новейшие умные решения:
- Уже в этом году можно будет самостоятельно сдавать багаж в самообслуживании;
- Также в этом году появится автоматическая система сортировки багажа;
- В 2023-2024 годах появятся приборы нового поколения для просвечивания ручной клади;
- Также в 2023-2024 года появятся ворота самообслуживания.
- Начата реновация зоны Business Lounge. В уже существующих помещениях станет больше света, уюта, а также обновится дизайн. Работы будут закончены к 2023-2024 году.
Пропускная способность Таллиннского аэропорта:
- На сегодняшний день это 2,6 миллиона человек в год;
- В 2019 году через Таллиннский аэропорт прошли 3,26 миллиона путешественников;
- На 2022 год прогнозировали 2,5 миллиона;
- По прогнозам поток путешественников вернется к допандемийному к 2024 году;
- Если в 2020 году из-за пандемии количество пассажиров в Таллиннском аэропорту не доходило до миллиона, то к 2030 году аэропорт планирует поднять пропускную способность до 5 миллионов пассажиров в год.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова