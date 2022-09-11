Планируется расторгнуть соглашение Латвии и Беларуси о взаимных поездках граждан

В МИД сообщили, что соглашение между правительствами Латвии и Беларуси было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года. Целью соглашения было развитие дружественных добрососедских отношений между странами, содействие развитию контактов между людьми, облегчение возможности получения въездных виз.

В 2020 году вступило в силу соглашение между Европейским союзом и Беларусью об упрощенной выдаче виз. Соглашение предусматривает освобождение от регистрации граждан Латвии, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Латвии, и неграждан Латвии при пребывании на территории Беларуси до 30 дней.

С прекращением действия договора будет применяться обычный порядок регистрации, который предусматривает, что следует зарегистрироваться в течение десяти дней после въезда в Беларусь.

Принимая во внимание значительные риски безопасности и непредсказуемое развитие ситуации с безопасностью, Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии не ездить в Беларусь.

Также в МИД подчеркнули, что Латвия не видит возможности для продолжения договорных отношений с Беларусью в сфере поездок граждан. Как только решение Кабинета министров будет утверждено, МИД направит белорусской стороне уведомление о намерении расторгнуть соглашение.