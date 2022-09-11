"Ситуация очень интересная, прям офигенная". Кадыров - о событиях в Харьковской области

По его словам, отступление российских войск из Изюма, Купянска и Балаклеи "абсолютно ничего не значит": "Хорошо, что Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея на харьковском направлении. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жизни. Но это абсолютно ничего не значит".

В то же время он пообещал, что города будут возвращены: "Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".

По словам Кадырова, российское командование на харьковском направлении допустило ошибки, но сделает соответствующие выводы. "И если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле.