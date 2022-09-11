Ночью в воскресенье, 11 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram голосовое сообщение, в котором прокомментировал отступление российских войск в Харьковской области, пишет "Медуза".
"Ситуация очень интересная, прям офигенная". Кадыров - о событиях в Харьковской области
По его словам, отступление российских войск из Изюма, Купянска и Балаклеи "абсолютно ничего не значит": "Хорошо, что Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея на харьковском направлении. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жизни. Но это абсолютно ничего не значит".
В то же время он пообещал, что города будут возвращены: "Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".
По словам Кадырова, российское командование на харьковском направлении допустило ошибки, но сделает соответствующие выводы. "И если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле.
Ситуация очень интересная, прям офигенная ситуация - то, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс",
- цитирует главу Чечни "Дождь".
Также Кадыров пригласил к себе в гости российских военкоров, чтобы "разрядить ситуацию" и "тщательно обговорить", что такое патриотизм. Дело в том, что в субботу пророссийские военные блогеры и военкоры массово выражали недоумение по поводу сдачи городов в Харьковской области и "перегруппировки" войск РФ, о чем заявило Министерство обороны.
"В том, что сдали города, я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана Министерством обороны. Но я знаю одно: что бы ни было, Россия победит, и эти натовские шайтаны, западные и европейские спецслужбы, их оружие будет подавлено духом наших бойцов", - сказал Кадыров.
Напомним, на этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклея, а 10 сентября - западную часть города Купянск и город Изюм.
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