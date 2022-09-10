Изюм, Купянск, Балаклея, Лиман: поступает информация о достижениях украинской армии

Часть каналов сообщает о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) заходят в город, другие же - о том, что украинцы находятся уже в центре Изюма, отмечает Русская служба ВВС.

Отход российских войск из Изюма подтвердил и представитель властей самопровозгашенной "ДНР" Даниил Безсонов: "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования".

Купянск

По информации украинских источников, Купянск освобожден полностью, между тем, из российских каналов сначала поступала противоречивая информация.

Освобождение города Купянска украинскими военными подтвердили советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, а также источники издания "Украинская правда" в областной администрации.

Служба безопасности Украины также подтвердила, что украинские войска вошли в Купянск - третий по величине город Харьковской области.

Купянск - ключевой пункт в снабжении группировки российских сил в районе Изюма. Потеря этого города, как отмечали многие, осложнит снабжение этих сил, которые фактически окажутся в полуокружении.