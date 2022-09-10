Российские Telegram-каналы сообщают о том, что армия РФ покидает Изюм. Некоторые каналы пишут о том, что город сдан. Поступила информация и об освобождении городов Купянск и Балаклея.
Изюм, Купянск, Балаклея, Лиман: поступает информация о достижениях украинской армии
Часть каналов сообщает о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) заходят в город, другие же - о том, что украинцы находятся уже в центре Изюма, отмечает Русская служба ВВС.
Отход российских войск из Изюма подтвердил и представитель властей самопровозгашенной "ДНР" Даниил Безсонов: "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования".
Купянск
По информации украинских источников, Купянск освобожден полностью, между тем, из российских каналов сначала поступала противоречивая информация.
Освобождение города Купянска украинскими военными подтвердили советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова, а также источники издания "Украинская правда" в областной администрации.
Служба безопасности Украины также подтвердила, что украинские войска вошли в Купянск - третий по величине город Харьковской области.
Купянск - ключевой пункт в снабжении группировки российских сил в районе Изюма. Потеря этого города, как отмечали многие, осложнит снабжение этих сил, которые фактически окажутся в полуокружении.
Комментируя отход из Изюма, российские блогеры пишут, что с потерей Купянска и перерезанными линиями снабжения оборонять этот город стало невозможно.
Балаклея
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил об освобождении города Балаклея. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из города на фоне поднятого флага Украины.
"Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - сообщил он.
Вооруженные силы Украины отчитались о взятии крупного опорного пункта российских сил в Харьковской области - города Балаклея 8 сентября.
Лиман
Украинские и российские военные блогеры также пишут, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман, пишет "Медуза".
Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донецк.
Относительно происходящего в самом Лимане украинские и российские источники расходятся в оценках. Кто-то утверждает, что город был оставлен - по крайней мере частично. Пророссийский Telegram-канал "Рыбарь", публикующие военные сводки, сообщил, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии.
Официальных подтверждений или опровержений этой информации от Генштаба ВСУ или Минобороны РФ не поступало.
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