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Королева написала тайное письмо, его нельзя открывать еще 63 года

rus.tvnet.lv
Королева написала тайное письмо, его нельзя открывать еще 63 года
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Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II Фото: Alessia Pierdomenico/Shutterstock

Письмо королевы Елизаветы II, которое спрятано в хранилище в Австралии, нельзя открывать еще 63 года, сообщают иностранные СМИ.

Елизавета II посвятила жителям Сиднея письмо и оно тайно хранится в одном из исторических зданий королевы Виктории.

Письмо находится в здании уже почти 36 лет, так как королева написала его в ноябре 1986 года. Ближайшие родственники королевы также не знают, что было написано в письме, кроме жестких указаний на передней стороне, на которых указано, когда его нужно открыть.

Подписанное королевой письмо адресовано мэру Сиднея. На письме написано: "Здравствуйте. Могли бы вы, пожалуйста, в какой-нибудь день 2085 года, который вы выберете, можно открыть этот конверт и передать гражданам Сиднея мое послание?"

Елизавета II посещала Австралию 16 раз, пока была на троне, и первый визит был проведен в 1954 году, всего через два года после того, как она стала королевой.

Как сообщалось, 8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

Похороны монарха состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

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