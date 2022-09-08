В возрасте 96 лет ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщает BBC.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет
Как говорится в заявлении Букингемского дворца, "королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон".
Новым королем Великобритании стал сын и наследник Елизаветы II Чарльз.
В четверг днем, 8 сентября, стало известно, что Елизавету II отправили под наблюдение врачей, так как медики опасались за ее здоровье. "После детального обследования, проведенного сегодня утром, врачи королевы обеспокоились состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под наблюдением врачей", - говорилось в заявлении Букингемского дворца.
Как сообщало BBC, в Шотландию отправились несколько членов королевской семьи - сын королевы, наследный принц Чарльз с супругой Камиллой, а также ее внук принц Уильям.
В свою очередь, министры Великобритании, Шотландии и Уэльса выражали обеспокоенность состоянием здоровья королевы Елизаветы II. Тревожнее всего звучало сообщение нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой в среду. "Новости из Букингемского дворца сегодня днем глубоко беспокоят всю страну. Мои мысли - как и всех в Великобритании - с Ее Величеством Королевой и ее семьей", - написала в Twitter Трасс.
20 февраля стало известно, что королева заболела коронавирусом. У нее наблюдались легкие симптомы ОРВИ. Она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. У него ранее был выявлен Covid-19.
Сообщалось также, что во время встречи с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом Елизавета II призналась, что не может нормально ходить.
9 апреля 2021 года умер муж Елизаветы II, принц Филипп. Ему было 99 лет.
В январе 2021-го принц Филипп и Елизавета II делали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.
О королеве
Елизавета II взошла на трон в 1952 году, таким образом, она стала британским монархом, правящим самое длительное время. За это время она видела более дюжины премьер-министров Великобритании, почти 20 летних Олимпийских игр и познакомилась с более чем полудюжиной пап.
Королева была патронессой почти 600 обществ и благотворительных организаций, а также у нее была главная роль в альянсе Великобритании. Ее уход грозит множеством перемен. Не только для Англии, но и для всего мира.
"Лондонский мост пал"
Операция "Лондонский мост пал" - название уже давно продуманного плана, который должен был осуществиться после смерти королевы Англии, если бы она умерла, находясь в Лондоне.
Согласно плану, в день смерти старший сын королевы Чарльз сразу же станет королем. Скорее всего, все предприятия в Великобритании в этот день будут закрыты. На следующий день Чарльз произнесет свою первую официальную речь в качестве короля. Правительство даст присягу новому королю в Гайд-парке (Лондон). После уже король Чарльз отправится в турне по Великобритании. В это время на ТВ будут транслироваться документальные фильмы о королеве.
Кроме того, планом было предусмотрено, что похороны состоятся спустя 10 или 12 дней после смерти. Ясно одно: в день похорон будет официальный выходной во всей Великобритании. После службы гроб перенесут в Виндзорский замок, а затем королева Елизавета II, вероятно, будет погребена рядом с ее отцом, королем Георгом VI.
Британскую валюту украшают портреты монархов - после смерти королевы изображения придется сменить. Уже сейчас подготовлены денежные знаки с изображением принца Чарльза, но смена изображения валюты не произойдет в один день - это может занять несколько лет. То же самое будет с печатями, паспортами, а также полиции необходимо будет сменить шлемы, потому что на них изображены инициалы королевы. Изменения потребуются и большей части военного обмундирования. А гимн будет изменен на "Боже, благослови короля".
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