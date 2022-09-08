Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет

20 февраля стало известно, что королева заболела коронавирусом. У нее наблюдались легкие симптомы ОРВИ. Она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. У него ранее был выявлен Covid-19.

Сообщалось также, что во время встречи с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом Елизавета II призналась, что не может нормально ходить.

9 апреля 2021 года умер муж Елизаветы II, принц Филипп. Ему было 99 лет.

В январе 2021-го принц Филипп и Елизавета II делали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

О королеве

Фото: Reuters/ScanPix

Елизавета II взошла на трон в 1952 году, таким образом, она стала британским монархом, правящим самое длительное время. За это время она видела более дюжины премьер-министров Великобритании, почти 20 летних Олимпийских игр и познакомилась с более чем полудюжиной пап.

Королева была патронессой почти 600 обществ и благотворительных организаций, а также у нее была главная роль в альянсе Великобритании. Ее уход грозит множеством перемен. Не только для Англии, но и для всего мира.

"Лондонский мост пал"

Операция "Лондонский мост пал" - название уже давно продуманного плана, который должен был осуществиться после смерти королевы Англии, если бы она умерла, находясь в Лондоне.