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Контрнаступление ВСУ: главное за понедельник

Дополнено в 11:10
rus.tvnet.lv
Контрнаступление ВСУ: главное за понедельник
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: Reuters / Scanpix
  • Освобождены более 20 населенных пунктов
  • ISW: Украина переломила ход войны в свою пользу
  • ВСУ вышли к границе на севере Харьковской области

С начала месяца продолжают свое контрнаступление ВСУ: за несколько дней отбито больше земель, чем российским войскам удалось занять за несколько месяцев. Рассказываем о главных событиях наступления за понедельник, 12 сентября.

Освобождены более 20 населенных пунктов

Украинская армия за последние сутки сумела вытеснить российские войска из более чем 20 населенных пунктов, сообщил утром в понедельник, 12 сентября, Генштаб ВСУ.

Продолжается освобождение населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей. Российские войска спешно покидают свои позиции и бегут вглубь оккупированных территорий или на территорию России.

В Луганской области российские военнослужащие покинули город Сватово вместе с семьями, там осталась только "народная милиция" ЛНР.

Большие потери войска РФ понесли и в южной полосе боевых действий в направлении Херсона. По имеющейся у ВСУ информации, дислоцированная в Севастополе российская 810-я отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.

В Генштабе ВСУ констатируют, что морально-психологическое состояние российских солдат крайне низкое и они массово отказываются возвращаться в зону боевых действий.

В воскресенье вечером россияне выпустили по Украине 12 крылатых ракет, девять из которых были сбиты.

Потери живой силы и боевой техники противника уточняются.

ISW: Украина переломила ход войны в свою пользу

Благодаря контрнаступлению Украина смогла переломить ход войны в свою пользу, однако конфликт, скорее всего, затянется до 2023 года, считают аналитики из Института изучения войны (ISW).

В своем последнем докладе ISW выдвинул следующие тезисы:

  • Украина нанесла России крупное оперативное поражение, почти полностью отвоевав Харьковскую область.
  • Взятие Изюма положило конец возможностям достижения Россией своих целей в Донецкой области, т. е. захвата Бахмута, Краматорска и Славянска. Даже не очень реалистичное взятие Бахмута уже не будет способствовать достижению изначальных целей этой фазы кампании, т. к. не будет поддержано наступлением из Изюма севернее.
  • Успехи Украины на харьковском направлении и удары в Херсонской области заставляют войска РФ обороняться и отводить силы с других направлений. Однако российские войска продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и под Донецком.
  • Это контрнаступление не станет концом войны. Рано или поздно оно завершится, а у России получится выстроить оборону и, вероятно, даже начать локальные контратаки. Вероятнее всего, война продлится до 2023 года. Однако понятно, что Украина переломила ход военного конфликта и перехватила инициативу. Теперь Киев способен навязывать Москве выгодные для него места и характер сражений.

ВСУ вышли к границе на севере Харьковской области

Украинская армия вышла к государственной границе на севере Харьковской области, сообщила пресс-служба Пограничной службы Украины. Украинские пограничники опубликовали видеозапись срыва российского флага и поднятия вместо него украинского.

Украинские пограничники также объявили, что "закрывают границу".

ВСУ: россияне на правом берегу Днепра готовы сложить оружие

Подразделения российских войск на правом берегу Днепра готовы сложить оружие и ведут поиск возможных контактов с украинской армией, сообщила начальник пресс-центра оперативного штаба ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

"Подразделения противника (...) ищут возможности для установления связи с нашими подразделениями с целью проведения переговоров об условиях сложения оружия и перехода под юрисдикцию международного гуманитарного права. Они [российские солдаты] знают, что зажаты между берегом Днепра и нашими войсками.

[...] В данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Они готовы перейти под юрисдикцию международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд [пленных]", - сказала глава пресс-центра.

Уничтожен склад боеприпасов в Каховке

​Украинская армия в южной зоне боевых действий в Каховке уничтожила еще один склад боеприпасов российских войск, сообщает в понедельник, 12 сентября, оперативный штаб украинской армии "Юг".

За последние сутки войска РФ также потеряли 40 солдат, четыре танка, три самоходные гаубицы "Мста-С", четыре единицы бронетехники другого типа и станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Россия снова меняет руководство Западной группировки войск

После поражения, понесенного россиянами в результате контрудара украинской армии, в Западной группе российских войск в очередной раз сменилось руководство, сообщило в воскресенье Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины.

В целях восстановления "стабильности руководства" Западной группы ее командующим назначен бывший командующий группой "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин, который возьмет на себя руководство вместе со своим штабом.

Штаб Центральной группы войск уже переведен из Луганска в командный пункт Западной группы.

Как сообщает ГРУ, решение о дальнейшей судьбе бывшего командующего Западной группой генерал-лейтенанта Романа Бердникова пока не принято.

Бердников был назначен командующим Западной группой только 26 августа.

Галерея: Война в Украине

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