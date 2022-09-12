Контрнаступление ВСУ: главное за понедельник

"Подразделения противника (...) ищут возможности для установления связи с нашими подразделениями с целью проведения переговоров об условиях сложения оружия и перехода под юрисдикцию международного гуманитарного права. Они [российские солдаты] знают, что зажаты между берегом Днепра и нашими войсками.

[...] В данный момент этот вопрос находится на рассмотрении. Они готовы перейти под юрисдикцию международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд [пленных]", - сказала глава пресс-центра.

Уничтожен склад боеприпасов в Каховке

​Украинская армия в южной зоне боевых действий в Каховке уничтожила еще один склад боеприпасов российских войск, сообщает в понедельник, 12 сентября, оперативный штаб украинской армии "Юг".

За последние сутки войска РФ также потеряли 40 солдат, четыре танка, три самоходные гаубицы "Мста-С", четыре единицы бронетехники другого типа и станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Россия снова меняет руководство Западной группировки войск

После поражения, понесенного россиянами в результате контрудара украинской армии, в Западной группе российских войск в очередной раз сменилось руководство, сообщило в воскресенье Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины.

В целях восстановления "стабильности руководства" Западной группы ее командующим назначен бывший командующий группой "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин, который возьмет на себя руководство вместе со своим штабом.

Штаб Центральной группы войск уже переведен из Луганска в командный пункт Западной группы.

Как сообщает ГРУ, решение о дальнейшей судьбе бывшего командующего Западной группой генерал-лейтенанта Романа Бердникова пока не принято.

Бердников был назначен командующим Западной группой только 26 августа.

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