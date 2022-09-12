В Риге вечером в воскресенье, 11 сентября, в результате пожара в жилом доме погиб ребенок, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Трагедия в Риге: в пожаре погиб ребенок
Около часа ночи спасатели выехали к одноэтажному жилому дому, где возник пожар. На месте их встретил очевидец, который начал тушить пожар садовым шлангом.
Пожарные обнаружили в здании ребенка в кровати при сильном задымлении. Приехавшие медики констатировали смерть ребенка.
В результате пожара пострадал еще один человек, его доставили медикам.
На кухне дома горели предметы домашнего обихода на площади два квадратных метра, которые располагались вплотную к печке. Спасатели не услышали предупредительный сигнал, который должен был издавать детектор дыма.
Спустя три часа спасатели завершили работу, а Государственная полиция разъяснит обстоятельства произошедшего.
VUGD призывает жителей быть осторожными с огнем и пользоваться отопительными приборами в соответствии с их инструкцией по эксплуатации, не размещать вблизи печей легковоспламеняющиеся предметы, а также осторожно зажигать в домах свечи и не курить в помещениях.
Спасатели часто находят людей, погибших при пожарах во сне в своих постелях. Спастись в этом случае поможет детектор дыма, который громким звуком предупредит даже о небольшом задымлении.
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