Видео ⟩ В Елгаве пьяный водитель въехал в толпу людей

В минувшие выходные в Елгаве прошел фестиваль технологий и инноваций Mehatrons, в рамках которого на Почтовом острове были организованы различные мероприятия.

Мужчина 1988 г. р. подъехал на BMW 330 к сцене для участия в конкурсе по измерению мощности звуковой системы транспортных средств, но, покинув водительское место, не позаботился о том, чтобы автомобиль самопроизвольно не пришел в движение, и машина покатилась на зрителей.

Видео: Инцидент в Елгаве

Хотя мужчине удалось вернуться в автомобиль, он перепутал педали газа и тормоза, в результате чего BMW наехал на посетителей фестиваля, собравшихся возле сцены.

Пытаясь увернуться от автомобиля, упала пятилетняя девочка, которую на месте осмотрели медики и диагностировали легкие травмы.

Еще одна женщина упала после того, как ее задел автомобиль, и получила легкие травмы. Она отказалась от осмотра медиков. В свою очередь, один молодой мужчина и одна женщина были доставлены в больницу. К счастью, оба человека получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации.

Автомобиль также столкнулся с припаркованным Ford Focus. В результате столкновения также пострадали находившаяся рядом Audi A6 и детская коляска, в которой, к счастью, никого не было.

В ходе проверки правоохранители констатировали у 34-летнего владельца BMW опьянение в 0,99 промилле. Сам он признался, что выпил четыре пол-литровые бутылки пива.

Полиция по факту происшествия возбудила два дела об административных правонарушениях, а именно за несоблюдение безопасности дорожного движения и управление транспортным средством с концентрацией алкоголя в крови более 0,5 промилле. Также в связи с инцидентом сотрудники полиции оценят ответственность организаторов мероприятия.