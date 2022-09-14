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Чернокожая актриса в роли диснеевской "Русалочки" - что известно о Холли Бейли?

rus.tvnet.lv
Чернокожая актриса в роли диснеевской "Русалочки" - что известно о Холли Бейли?
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Холли Бейли
Холли Бейли Фото: AP/Scanpix

9 сентября вышел тизер ремейка диснеевской "Русалочки", где главную роль исполнит темнокожая актриса Холли Бейли. Пользователи Сети тизер не оценили, а сама актриса не придает значения хейту в свою сторону, зато обещает, что новой версией "Русалочки" зрители будут приятно удивлены. До премьеры фильма чуть меньше года, а значит - самое время узнать побольше об актрисе.

О скандале с тизером

В конце прошлой недели компания Walt Disney Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер ремейка "Русалочки", где главную роль сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. Зрители не оценили тизер.

Тизер "Русалочки"

Издание BurningHut пишет, что видео набрало дизлайков* в 3,5 раза больше, чем лайков [дизлайков около 1 млн]. Что именно не так с роликом, пользователи Сети объяснять не стали. Вместо этого они стали писать абсурдные комментарии.

*Увидеть число дизлайков помогает расширение Return YouTube Dislike, доступное в Google Chrome. 

Однако в комментариях под тизером никто не высказывает критику. Вместо этого комментаторы пишут о любимых сценах из тизера. Правда, абсурдных - тех, которых в ролике нет. 

  • Пользователь Manmenchiman: "Та часть, когда Урсула говорит: "Принц Эрик, моя дорогая Ариэль, добро пожаловать в Парк Юрского периода" - и показывает стадо плавающих брахиозавров, действительно тронула мое сердце. Это один из самых лучших фильмов всех времен".
  • Пользователь Dafi Jogezai: "От фразы Ариэль "Я не в опасности, я и есть опасность!" у меня по спине побежали мурашки!".
  • Пользователь ahbenshaut: "Мне понравилась часть, где Урсула говорит Ариэль: "Пойдем со мной, если хочешь жить". Великолепно!"

Пользователи Reddit пытались разобраться, почему тизер мог получить столько дизлайков. Среди основных версий: зрителям не понравился каст, а именно исполнительница роли Ариэль, которая на персонажа из мультфильма совсем не похожа. Среди возможных причин также были графика, усталость от ремейков и звуковое сопровождение. 

Об исполнительнице главной роли

Холли Бейли знаменита в первую очередь своим участием в американском соул-дуэте Chloe x Halle. Вторая участница дуэта - старшая сестра Холли - Хлоя. Девушкам 22 и 24 года соответственно.

Сестры прославились в 2013 году, когда, будучи подростками (им было 13 и 15 лет), опубликовали на YouTube кавер Pretty Hurts Бейонсе. Ролик быстро завирусился, и его заметила и сама Бейонсе. Певица поделилась видео дуэта на своей странице в Facebook со словами: "Посмотрите, какие невероятно талантливые!", - а позже девочки стали артистками ее музыкального лейбла Parkwood Entertainment. В 2016-м сестры Бейли открывали в Европе мировое турне Бейонсе Formation, а еще спустя время появились в ее альбоме Lemonade.

Кавер Pretty Hurts

В то же время девушки писали свои песни. В том же 2016 году они выпустили мини-альбом Sugar Symphony и сняли клипы на синглы Fall и Drop. В следующем, 2017 году у сестер вышел первый полноценный альбом The Two of Us, оцененный публикой и критиками. В дальнейшие годы последовал еще один альбом, участие в шоу Бейонсе, а также исполнение песни на Супербоуле.

Сейчас девушки нередко принимают участие в рекламных фотосессиях, а их снимки можно найти на обложках глянцевых изданий.

Холли и Хлоя Бейли
Холли и Хлоя Бейли Фото: AP/Scanpix

О критике "Русалочки"

Сестры также являются актрисами. Правда, для Холли роль Ариэль - первая заметная сольная работа. Когда в 2019 году стало известно о том, что Холли Бейли утверждена на главную роль в ремейке "Русалочки", мгновенно последовала критика. Так, в Instagram был запущен хештег #NotMyAriel. Под ним недовольные пользователи публиковали критику такого выбора актрисы и предлагали других вместо Холли.

В ответ компания Freeform, которая выпускает сериал "Повзрослевшие" и вот уже год сотрудничает с сестрами Бейли, опубликовала открытое письмо с разъяснениями:

"Автор сказки "Русалочка" - датчанин. Сама Русалочка - это вымышленный персонаж... Но раз уж мы говорим о национальности, значит, Русалочка - датчанка. Она запросто может быть темнокожей, так как датчане тоже могут быть темнокожими".

Среди тех, кто поддержал Холли, были Зендея, Холли Берри, Уиллоу Смит, Джиджи Хадид, Ники Минаж и даже актриса дубляжа диснеевской "Русалочки" Джоди Бенсон.

По мнению защитников актрисы, ее кандидатура на роль Ариэль - это огромный шаг вперед для всего афроамериканского сообщества. Сама же Холли Бейли утверждение ее на роль прокомментировала однажды так: "Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта".

О самой роли Бейли лишь в январе этого года сказала журналу Stylecaster, что новая версия "Русалочки" будет посвящена феминизму и современным ценностям: "Думаю, все будут приятно удивлены, как усовершенствованы некоторые темы в фильме. Это больше относится к Ариэль в плане расширения прав и возможностей женщин. Речь о том, как она возвращает себе силу".

А вот как поддерживают выбор актрисы в соцсетях: 

Внимание! Твит ниже содержит нецензурную лексику!

Новая экранизация "Русалочки" выйдет в мае 2023 года. 

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