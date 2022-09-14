Чернокожая актриса в роли диснеевской "Русалочки" - что известно о Холли Бейли?

Пользователи Reddit пытались разобраться, почему тизер мог получить столько дизлайков. Среди основных версий: зрителям не понравился каст, а именно исполнительница роли Ариэль, которая на персонажа из мультфильма совсем не похожа. Среди возможных причин также были графика, усталость от ремейков и звуковое сопровождение.

Об исполнительнице главной роли

Холли Бейли знаменита в первую очередь своим участием в американском соул-дуэте Chloe x Halle. Вторая участница дуэта - старшая сестра Холли - Хлоя. Девушкам 22 и 24 года соответственно.

Сестры прославились в 2013 году, когда, будучи подростками (им было 13 и 15 лет), опубликовали на YouTube кавер Pretty Hurts Бейонсе. Ролик быстро завирусился, и его заметила и сама Бейонсе. Певица поделилась видео дуэта на своей странице в Facebook со словами: "Посмотрите, какие невероятно талантливые!", - а позже девочки стали артистками ее музыкального лейбла Parkwood Entertainment. В 2016-м сестры Бейли открывали в Европе мировое турне Бейонсе Formation, а еще спустя время появились в ее альбоме Lemonade.

Кавер Pretty Hurts