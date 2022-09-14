9 сентября вышел тизер ремейка диснеевской "Русалочки", где главную роль исполнит темнокожая актриса Холли Бейли. Пользователи Сети тизер не оценили, а сама актриса не придает значения хейту в свою сторону, зато обещает, что новой версией "Русалочки" зрители будут приятно удивлены. До премьеры фильма чуть меньше года, а значит - самое время узнать побольше об актрисе.
Чернокожая актриса в роли диснеевской "Русалочки" - что известно о Холли Бейли?
О скандале с тизером
В конце прошлой недели компания Walt Disney Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер ремейка "Русалочки", где главную роль сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. Зрители не оценили тизер.
Тизер "Русалочки"
Издание BurningHut пишет, что видео набрало дизлайков* в 3,5 раза больше, чем лайков [дизлайков около 1 млн]. Что именно не так с роликом, пользователи Сети объяснять не стали. Вместо этого они стали писать абсурдные комментарии.
*Увидеть число дизлайков помогает расширение Return YouTube Dislike, доступное в Google Chrome.
Однако в комментариях под тизером никто не высказывает критику. Вместо этого комментаторы пишут о любимых сценах из тизера. Правда, абсурдных - тех, которых в ролике нет.
- Пользователь Manmenchiman: "Та часть, когда Урсула говорит: "Принц Эрик, моя дорогая Ариэль, добро пожаловать в Парк Юрского периода" - и показывает стадо плавающих брахиозавров, действительно тронула мое сердце. Это один из самых лучших фильмов всех времен".
- Пользователь Dafi Jogezai: "От фразы Ариэль "Я не в опасности, я и есть опасность!" у меня по спине побежали мурашки!".
- Пользователь ahbenshaut: "Мне понравилась часть, где Урсула говорит Ариэль: "Пойдем со мной, если хочешь жить". Великолепно!"
Пользователи Reddit пытались разобраться, почему тизер мог получить столько дизлайков. Среди основных версий: зрителям не понравился каст, а именно исполнительница роли Ариэль, которая на персонажа из мультфильма совсем не похожа. Среди возможных причин также были графика, усталость от ремейков и звуковое сопровождение.
Об исполнительнице главной роли
Холли Бейли знаменита в первую очередь своим участием в американском соул-дуэте Chloe x Halle. Вторая участница дуэта - старшая сестра Холли - Хлоя. Девушкам 22 и 24 года соответственно.
Сестры прославились в 2013 году, когда, будучи подростками (им было 13 и 15 лет), опубликовали на YouTube кавер Pretty Hurts Бейонсе. Ролик быстро завирусился, и его заметила и сама Бейонсе. Певица поделилась видео дуэта на своей странице в Facebook со словами: "Посмотрите, какие невероятно талантливые!", - а позже девочки стали артистками ее музыкального лейбла Parkwood Entertainment. В 2016-м сестры Бейли открывали в Европе мировое турне Бейонсе Formation, а еще спустя время появились в ее альбоме Lemonade.
Кавер Pretty Hurts
В то же время девушки писали свои песни. В том же 2016 году они выпустили мини-альбом Sugar Symphony и сняли клипы на синглы Fall и Drop. В следующем, 2017 году у сестер вышел первый полноценный альбом The Two of Us, оцененный публикой и критиками. В дальнейшие годы последовал еще один альбом, участие в шоу Бейонсе, а также исполнение песни на Супербоуле.
Сейчас девушки нередко принимают участие в рекламных фотосессиях, а их снимки можно найти на обложках глянцевых изданий.
О критике "Русалочки"
Сестры также являются актрисами. Правда, для Холли роль Ариэль - первая заметная сольная работа. Когда в 2019 году стало известно о том, что Холли Бейли утверждена на главную роль в ремейке "Русалочки", мгновенно последовала критика. Так, в Instagram был запущен хештег #NotMyAriel. Под ним недовольные пользователи публиковали критику такого выбора актрисы и предлагали других вместо Холли.
В ответ компания Freeform, которая выпускает сериал "Повзрослевшие" и вот уже год сотрудничает с сестрами Бейли, опубликовала открытое письмо с разъяснениями:
"Автор сказки "Русалочка" - датчанин. Сама Русалочка - это вымышленный персонаж... Но раз уж мы говорим о национальности, значит, Русалочка - датчанка. Она запросто может быть темнокожей, так как датчане тоже могут быть темнокожими".
Среди тех, кто поддержал Холли, были Зендея, Холли Берри, Уиллоу Смит, Джиджи Хадид, Ники Минаж и даже актриса дубляжа диснеевской "Русалочки" Джоди Бенсон.
По мнению защитников актрисы, ее кандидатура на роль Ариэль - это огромный шаг вперед для всего афроамериканского сообщества. Сама же Холли Бейли утверждение ее на роль прокомментировала однажды так: "Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта".
Halle Bailey on her new #LittleMermaid role: "I don't pay attention to the negativity; I just feel like this role is something bigger than me" https://t.co/pidgYYQ0lw pic.twitter.com/rmUxbFSuYY— Variety (@Variety) August 7, 2019
О самой роли Бейли лишь в январе этого года сказала журналу Stylecaster, что новая версия "Русалочки" будет посвящена феминизму и современным ценностям: "Думаю, все будут приятно удивлены, как усовершенствованы некоторые темы в фильме. Это больше относится к Ариэль в плане расширения прав и возможностей женщин. Речь о том, как она возвращает себе силу".
А вот как поддерживают выбор актрисы в соцсетях:
тред: Смотрю как многих совков тригерит, то что Голивуд переснял мультик “Русалочка” с чернокожей актрисой в главных ролях.— Sumsarbek (@SumsarbekObbO) September 13, 2022
Ребят, я понимаю ваше негодование. Еще бы, когда столетиями привыкаешь к своей белой привелегии, любое напоминание о равноправии вам кажется дискриминацией
Мне охренеть как нравится новая русалочка, и как здорово, что люди - взрослые и дети - могут посмотреть несколько разных вариаций СКАЗКИ и выбрать ту, которая больше нравится ❤️— Малахова Кристина (@malahovabymusic) September 13, 2022
Btw - кукла Барби у нас в хосписе, которую не выпускала из рук наша 4х летняя пациентка на коляске. pic.twitter.com/YDjK6s1tY3
реакция общества на ремейк русалочки показывает, насколько много расистов. «Настоящая русалочка была белая», «как она загорела под водой», «они рушат мою ностальгию». Сейчас бы обсуждать эволюцию несуществующего создания и применять ее к сказочному персонажу— на неизвестной стороне марса (@uzpakaliukass) September 10, 2022
Русалочка, имхо, божественно прекрасна *___* https://t.co/2K2oa07ecm— белочька (@beloc_ka) September 13, 2022
Внимание! Твит ниже содержит нецензурную лексику!
Какая нахуй классика? Это русалочка, это вымышленный персонаж. У неё рыбий хвост и тело человека. Это сказка блядь. Она хоть фиолетовой может быть. Совсем уже ебанулись со своими чернобелыми разборками.— где находится улица Торфорезов? (@ux_gonzo) September 13, 2022
Новая экранизация "Русалочки" выйдет в мае 2023 года.
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