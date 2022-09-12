Коалиция предлагает поднять минимальную зарплату педагогов до 1200 евро

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также заявил, что на встрече с учителями планируется предложить переход на уже существующую на практике 40-часовую рабочую неделю.

Как пояснила Муйжниеце, хотя в настоящее время установлена 30-часовая рабочая нагрузка, это практически 40-часовая рабочая нагрузка вместе с работой в нерабочее время. Поэтому педагогам будет предложено перейти на 40-часовую нагрузку, которая будет состоять из 24 часов уроков и 16 часов работы вне уроков, например исправления домашних заданий, подготовки к урокам.

И Муйжниеце, и Кариньш указали, что 3,7 миллиона евро будут выделены из средств на непредвиденные случаи для решения проблемы нехватки учебных материалов. Эти деньги будут предназначены для подписки на цифровые платформы с 2022/2023 учебного года.

Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс и другие коалиционные политики планируют сделать такое предложение в беседе с учителями во вторник, 13 сентября, сказал премьер-министр.

Как сообщалось, ранее согласительной комиссии по забастовке не удалось найти компромисс с Латвийским профсоюзом работников образования и науки в вопросе повышения заработной платы учителей, поэтому профсоюз с 19 сентября организует забастовку учителей.