Под Сигулдой пенсионерка заблудилась в лесу и отказалась выходить к разыскивающим ее службам

Женщина по имени Валентина в лес в поселке Эглюпе отправилась в районе полудня, и спустя несколько часов ее сын сообщил стражам порядка о ее пропаже.

Поиски 80-летней женщины были начаты на улице Риетуму. Родственники пенсионерки указали, что именно здесь Валентина ушла за грибами.

Пенсионерка ночью видела световые сигналы и слышала голоса в громкоговорители. Сотрудники оперативных служб указывали, как быстрее выйти из чащи, но женщина шла в противоположную сторону. Валентине не нравится шум.

"Телефон у нее был включен, звонили. Она отвечала и сказала, что слышит звуки и людей. Сказала, что ей страшно, и поэтому она не выйдет к ним", - указал представитель полиции.

Валентина проделала долгий путь, чтобы обойти бригады оперативных служб и добраться до шоссе. Женщина была найдена в 11:30, прогуливавшейся вдоль обочины шоссе, недалеко от бывшего ресторана "Сените".

Пенсионерка провела в лесу всю ночь, поэтому медики проверили ее состояние здоровья и доставили в медучреждение для проведения дополнительных исследований.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: