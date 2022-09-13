Под Сигулдой 80-летняя женщина отправилась за грибами, однако заблудилась и провела в лесу почти 24 часа. Пенсионерка пыталась избегать стражей порядка и найти путь домой сама, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Под Сигулдой пенсионерка заблудилась в лесу и отказалась выходить к разыскивающим ее службам
Женщина по имени Валентина в лес в поселке Эглюпе отправилась в районе полудня, и спустя несколько часов ее сын сообщил стражам порядка о ее пропаже.
Поиски 80-летней женщины были начаты на улице Риетуму. Родственники пенсионерки указали, что именно здесь Валентина ушла за грибами.
Пенсионерка ночью видела световые сигналы и слышала голоса в громкоговорители. Сотрудники оперативных служб указывали, как быстрее выйти из чащи, но женщина шла в противоположную сторону. Валентине не нравится шум.
"Телефон у нее был включен, звонили. Она отвечала и сказала, что слышит звуки и людей. Сказала, что ей страшно, и поэтому она не выйдет к ним", - указал представитель полиции.
Валентина проделала долгий путь, чтобы обойти бригады оперативных служб и добраться до шоссе. Женщина была найдена в 11:30, прогуливавшейся вдоль обочины шоссе, недалеко от бывшего ресторана "Сените".
Пенсионерка провела в лесу всю ночь, поэтому медики проверили ее состояние здоровья и доставили в медучреждение для проведения дополнительных исследований.
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