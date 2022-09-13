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Солистка "2Маши" появилась на публике со шрамом на лице после реанимации

rus.tvnet.lv
Солистка "2Маши" появилась на публике со шрамом на лице после реанимации
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Мария Шейх
Мария Шейх Фото: Кадр из видео

32-летняя солистка группы "2Маши" Мария Шейх впервые появилась на публике  после серьезной черепно-мозговой травмы, пишет Thevoicemag.ru. 

Исполнительница хита "Мама, я танцую" Мария Шейх была госпитализирована в августе. Девушка потеряла сознание во время прогулки в Санкт-Петербурге, в результате чего получила черепно-мозговую травму.

Известно, что Шейх находилась в реанимации и была близка к коме. Звезда буквально заново училась ходить. На связь она вышла 15 августа и рассказала о своем самочувствии.

На днях Мария впервые посетила светское мероприятие и даже выступила на сцене. На лбу у нее был заметен шрам. СМИ пишут, что певица испытывает проблемы со зрением. Она заверила журналистов, что после травмы ее жизнь перевернулась полностью.

"У меня поменялось мышление, окружение, отношение к людям и жизни, а также взгляды на музыку. Ничего не происходит просто так. Иногда с человеком случаются события, и благодаря им он понимает то, что должен был понять раньше", - цитирует ее StarHit.ru.

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