Россияне спешно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и юга Украины, а сотрудники ФСБ России тайно пытаются продать дома на полуострове, сообщило на Facebook во вторник, 13 сентября, Главное разведывательное управление Минобороны Украины.
Украина: россияне в спешке эвакуируют семьи из Крыма
"Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемые власти временно оккупированного Крыма и юга нашей страны спешно переселять их семьи в места их проживания в России", - говорится в сообщении.
"Несмотря на заявления, что на полуострове безопасно, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и спешно эвакуировать с полуострова родственников."
При этом оккупанты запретили заключение договоров купли-продажи жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступлении ВСУ.
Военная разведка заявляет, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!