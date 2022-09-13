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Украина: россияне в спешке эвакуируют семьи из Крыма

rus.tvnet.lv
Украина: россияне в спешке эвакуируют семьи из Крыма
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Крым, 2014 год
Крым, 2014 год Фото: Ivan Sekretarev

Россияне спешно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и юга Украины, а сотрудники ФСБ России тайно пытаются продать дома на полуострове, сообщило на Facebook во вторник, 13 сентября, Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

"Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемые власти временно оккупированного Крыма и юга нашей страны спешно переселять их семьи в места их проживания в России", - говорится в сообщении.

"Несмотря на заявления, что на полуострове безопасно, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и спешно эвакуировать с полуострова родственников."

При этом оккупанты запретили заключение договоров купли-продажи жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступлении ВСУ.

Военная разведка заявляет, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.

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