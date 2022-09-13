Украина: россияне в спешке эвакуируют семьи из Крыма

"Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемые власти временно оккупированного Крыма и юга нашей страны спешно переселять их семьи в места их проживания в России", - говорится в сообщении.

"Несмотря на заявления, что на полуострове безопасно, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и спешно эвакуировать с полуострова родственников."

При этом оккупанты запретили заключение договоров купли-продажи жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступлении ВСУ.

Военная разведка заявляет, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.