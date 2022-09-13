Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области беспилотный летательный аппарат, скорее всего, боевой беспилотник, поставленный России Ираном, сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.
Фото ⟩ ВСУ сбили первый российский беспилотник, поставленный Ираном
"Анализ элементов крыльев беспилотного летательного аппарата позволяет утверждать, что вооруженные силы Украины впервые уничтожили иранский беспилотник. Речь идет о беспилотнике-камикадзе Shahed-136", говорится в сообщении украинской армии.
Как сообщает украинский портал "Милитарный", 13 сентября офицер вооруженных сил Украины разместил в Twitter снимок, на котором запечатлен сбитый под Купянском беспилотник армии РФ.
Kupyansk, wreckage of what appears to be an Iranian made Russian Shahed-136 loitering munition.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2022
First visual confirmation of Iranian drones in Russian service. pic.twitter.com/qEjuJVrj9s
"Милитарный" указывает, что на обломках сбитого беспилотника можно увидеть надпись "M214 Герань-2", однако корпус беспилотника выглядит точно так же, как иранский беспилотник-камикадзе дальнего действия Shahed-136.
В начале августа спецслужбы США сообщили, что Россия получила от Ирана первые боевые беспилотники для использования во время вторжения в Украину. И Иран, и Россия опровергали эту информацию.
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