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Фото ⟩ ВСУ сбили первый российский беспилотник, поставленный Ираном

rus.tvnet.lv
ВСУ сбили первый российский беспилотник, поставленный Ираном
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Обломки предполагаемого иранского беспилотника Shahed-136, сбитого ВСУ
Обломки предполагаемого иранского беспилотника Shahed-136, сбитого ВСУ Фото: AP/Scanpix

Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области беспилотный летательный аппарат, скорее всего, боевой беспилотник, поставленный России Ираном, сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.

"Анализ элементов крыльев беспилотного летательного аппарата позволяет утверждать, что вооруженные силы Украины впервые уничтожили иранский беспилотник. Речь идет о беспилотнике-камикадзе Shahed-136", говорится в сообщении украинской армии.

Как сообщает украинский портал "Милитарный", 13 сентября офицер вооруженных сил Украины разместил в Twitter снимок, на котором запечатлен сбитый под Купянском беспилотник армии РФ.

"Милитарный" указывает, что на обломках сбитого беспилотника можно увидеть надпись "M214 Герань-2", однако корпус беспилотника выглядит точно так же, как иранский беспилотник-камикадзе дальнего действия Shahed-136.

В начале августа спецслужбы США сообщили, что Россия получила от Ирана первые боевые беспилотники для использования во время вторжения в Украину. И Иран, и Россия опровергали эту информацию.

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