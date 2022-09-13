Фото ⟩ ВСУ сбили первый российский беспилотник, поставленный Ираном

"Анализ элементов крыльев беспилотного летательного аппарата позволяет утверждать, что вооруженные силы Украины впервые уничтожили иранский беспилотник. Речь идет о беспилотнике-камикадзе Shahed-136", говорится в сообщении украинской армии.

Как сообщает украинский портал "Милитарный", 13 сентября офицер вооруженных сил Украины разместил в Twitter снимок, на котором запечатлен сбитый под Купянском беспилотник армии РФ.

Kupyansk, wreckage of what appears to be an Iranian made Russian Shahed-136 loitering munition.



First visual confirmation of Iranian drones in Russian service. pic.twitter.com/qEjuJVrj9s — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2022

"Милитарный" указывает, что на обломках сбитого беспилотника можно увидеть надпись "M214 Герань-2", однако корпус беспилотника выглядит точно так же, как иранский беспилотник-камикадзе дальнего действия Shahed-136.

В начале августа спецслужбы США сообщили, что Россия получила от Ирана первые боевые беспилотники для использования во время вторжения в Украину. И Иран, и Россия опровергали эту информацию.