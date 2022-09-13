В связи с увеличением расходов изменится стоимость услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), поскольку цена экзамена по вождению увеличивается в зависимости от выбранной категории, предусматривают поправки, одобренные правительством сегодня, 13 сентября.
Список новых цен ⟩ CSDD объявила о повышении цены на экзамен по вождению
В Минтрансе агентству LETA пояснили, что изменения были приняты по рекомендации Госконтроля. Новый прейскурант предусматривает изменение цен на такие услуги, как сдача экзамена по вождению, зарядка электромобиля в сети зарядных станций CSDD и другие услуги.
В апреле этого года Государственный контроль опубликовал аудит "Управляет ли Министерство транспорта обществами капитала в соответствии с нормативными актами и хорошей практикой?", где среди прочего оценивалась эффективность с точки зрения затрат выполнения задач государственного управления, делегированных CSDD.
Одной из рекомендаций, выраженных в документе, было обновление прайс-листа CSDD, поскольку себестоимость услуг, предоставляемых компанией, существенно отличается от прайс-листа, утвержденного правительством на тот момент.
Проект регламента определяет новые услуги экзамена по вождению транспортных средств и их стоимость в зависимости от категории транспортного средства, а также необходимость подтверждения навыков выполнения специальных показателей при переэкзаменовке.
В настоящее время существует единая цена на экзамен по вождению и повторный экзамен, независимо от категории транспортного средства. Экзамен по вождению стоит 24,58 евро, повторный экзамен - 19,68 евро.
Экзамен по вождению для транспортных средств категорий А и В будет стоить 29,85 евро, а повторный экзамен - 22,87 евро, а для категорий С и D - 36,84 евро и 29,85 евро соответственно.
В Минтрансе поясняют, что уточнены цены на услуги по проведению теоретического экзамена для водителей автотранспортных и водных транспортных средств, водителей мопедов, а также по аттестации педагога и инструктора по подготовке водителей транспортных средств.
Стоимость теоретического экзамена для водителей автотранспортных средств снизится. Если сейчас теоретический экзамен для водителей автотранспортных средств и судов стоит 12,63 евро, то в дальнейшем эта сумма составит 11,40 евро. Цена теоретического экзамена для водителей мопедов вырастет с 5,01 евро до 9,06 евро.
Плата за аттестацию учителя и инструктора по обучению вождению увеличится с 10,44 евро до 20,81 евро.
Изменения в прейскуранте CSDD вступают в силу на следующий день после официальной публикации решения правительства в Latvijas Vēstnesis.
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