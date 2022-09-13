Список новых цен ⟩ CSDD объявила о повышении цены на экзамен по вождению

Экзамен по вождению для транспортных средств категорий А и В будет стоить 29,85 евро, а повторный экзамен - 22,87 евро, а для категорий С и D - 36,84 евро и 29,85 евро соответственно.

В Минтрансе поясняют, что уточнены цены на услуги по проведению теоретического экзамена для водителей автотранспортных и водных транспортных средств, водителей мопедов, а также по аттестации педагога и инструктора по подготовке водителей транспортных средств.

Стоимость теоретического экзамена для водителей автотранспортных средств снизится. Если сейчас теоретический экзамен для водителей автотранспортных средств и судов стоит 12,63 евро, то в дальнейшем эта сумма составит 11,40 евро. Цена теоретического экзамена для водителей мопедов вырастет с 5,01 евро до 9,06 евро.

Плата за аттестацию учителя и инструктора по обучению вождению увеличится с 10,44 евро до 20,81 евро.

Изменения в прейскуранте CSDD вступают в силу на следующий день после официальной публикации решения правительства в Latvijas Vēstnesis.