Зюганов назвал "спецоперацию" войной и призвал к "мобилизации". Но, оказалось, его не так поняли

Как сказал Зюганов, "военно-политическая операция против нацистов, фашистов на Украине переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа", также он добавил, что сейчас "нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы".

Из слов политика неясно, называет ли он войной то, что "объявили натовцы" или конкретно действия России в Украине. Противостояние понятий "спецоперации" в Украине и "войны" с Западом регулярно используют на российских федеральных телеканалах. При этом слово "война" в контексте военных действий в Украине в России по-прежнему под запретом - оно считается "дискредитацией вооруженных сил РФ".

Как продолжил Зюганов, разница в том, что "спецоперацию можно прекратить, войну нельзя прекратить, даже если захочется - придется идти до конца - победы или поражения". Позднее глава КПРФ сказал, что "вопрос победы на Донбассе - вопрос исторического желания" России. Вероятно, этим он и приравнял происходящее в Украине к войне.

Комментируя выступление Зюганова, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил сказал, что "речи об объявлении мобилизации в России не идет".

Оказалось, все не так

Позднее в КПРФ заявили, что Зюганов не призывал к всеобщей военной мобилизации: на самом деле речь будто бы шла о "мобилизации экономики и ресурсов", рассказал пресс-секретарь партии Александр Ющенко, назвав новости о призывах к мобилизации провокациями.