Кремль: речи о всеобщей мобилизации в России не идет

"В настоящий момент нет, об этом речи не идет", - сказал Песков на вопрос журналиста, рассматривается ли вопрос о полной или частичной мобилизации.

После вывода российских войск из Харьковской области в минувшие выходные в Москве раздались призывы объявить мобилизацию.

Цели России в Украине не будут достигнуты без мобилизации, цитируют российские СМИ депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Михаила Шеремета.

В свою очередь, лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что специальная военная операция, как Кремль требует называть вторжение России в Украину, "за последние два месяца превратилась в войну. Эту войну нам объявили американцы, натовцы и объединенная Европа".

"Каждая война требует реакции. Прежде всего нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.