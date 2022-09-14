Северная Корея использует изоляцию России в свою пользу; Китай ситуация не удовлетворяет

Krievijas izolācija turpmāk var ļaut attīstīties ciešākām attiecībām starp izolētajām diktatūrām, kas var izpausties kā nelikumīga ekonomiskā darbība, uzskata eksperti. Viens piemērs ir tirdzniecība ar ieročiem, narkotikām un kriptovalūtām.

"Контрабанда становится очень важной частью российской экономики. Северная Корея имеет огромный опыт в этой области. Поэтому нетрудно представить, как можно оформить альянс в этой области, особенно на Дальнем Востоке России, где у чиновников гораздо больше свободы действий", - поясняет старший научный работник фонда Карнеги Александр Габуев.

Хотя отношения между постоянными членами Совета по безопасности ООН повреждены, высокопоставленные дипломаты надеются, что если Северная Корея проведет еще один ядерный опыт, страны все же смогут сохранить единую позицию "хотя бы по одному вопросу". Вопрос в том, в какой степени Россия хочет оградиться от "коллективного Запада".

"Если Россия достигнет, по ее мнению, пункта невозврата, у ее сотрудничества с Северной Кореей больше не будет никаких границ", - предупредил Ринна.

В этом случае следует обсудить также Китай, который условно является важным союзником Северной Кореи. Китай, в отличие от Северной Кореи, не признал ДНР и ЛНР, а также, по крайней мере публично, не поддержал начатую Россией войну в Украине. В связи с этим, что сближение Северной Кореи с Россией может не понравиться Китаю, считает директор китайской программы в Смитсоновском центре в Вашингтоне Юнь Сунь.

Пекин беспокоится, что на Корейском полуострове может возникнуть потенциальный рост конфронтации между "северным треугольником" (Китай, Северная Корея, Россия) и “южным треугольником" (Южная Корея, Япония, США).

"Северная Корея хочет беспрецедентной поддержки России и Китая. Китай не хочет этого, потому что это, скорее всего, Южную Корею и Японию еще больше заставит сотрудничать с США. В конце концов, Китай хочет сохранить нормальные отношения с Южной Кореей и Японией", - сказал Юнь Сунь.