Кто вам платит? Дебаты ⟩ Газ, забастовка и Covid-19: обсуждают представители партий Гобземса и Шлесерса

​Стоило ли государству вмешиваться в борьбу с Covid-19 и что с пандемией делать в будущем? Забастовка учителей - действенный ли метод добиться повышения зарплаты? Почему российский газ в Латвию то поступает, то нет и возможно ли от него отказываться уже этой зимой? Об этом и не только говорим в эфире "Кто вам платит?/Дебаты" с представителями партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".