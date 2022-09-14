Стоило ли государству вмешиваться в борьбу с Covid-19 и что с пандемией делать в будущем? Забастовка учителей - действенный ли метод добиться повышения зарплаты? Почему российский газ в Латвию то поступает, то нет и возможно ли от него отказываться уже этой зимой? Об этом и не только говорим в эфире "Кто вам платит?/Дебаты" с представителями партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Газ, забастовка и Covid-19: обсуждают представители партий Гобземса и Шлесерса
Газ, забастовка и Covid-19: обсуждают представители партий Гобземса и Шлесерса
Мы продолжаем разговаривать с теми, кто претендует на то, чтобы занимать управляющие Латвией позиции следующие четыре года. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм.
Гости эфира:
- Олег Буров - депутат Рижской думы, баллотируется от партии "Латвия на первом месте";
- Раймонд Лаздиньш - глава отдела безопасности газоснабжения АО Gaso, баллотируется от партии "Каждому и каждой".
Темы эфира:
- О гостях эфира и выбранных ими партиях - позиции по важным для Латвии вопросам;
- Борьба с Covid-19 - вакцинация, масочный режим, поддержка населения - как (не)следует поступать;
- Забастовка учителей - выбранное время, метод и влияние на общество;
- Российский газ - может ли Латвия отказаться уже этой зимой и какие есть варианты выхода из вероятного энергетического кризиса.
Встречаемся в 18:00 здесь или на странице RUS TVNET в Facebook!
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