Предложение, сделанное педагогам, общая сумма которого составляет около 60 млн евро, является очень щедрым в нынешних условиях, отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Кариньш назвал предложение учителям щедрым; Ванага с ним не согласна
Он подчеркнул, что система образования в Латвии не до конца приведена в порядок, добавив, что за время его правительства многое продвинулось, были выполнены ранее взятые на себя правительством обязательства и повышена заработная плата педагогов.
"Система не до конца приведена в порядок, реформа содержания шла быстрее, чем обеспечивалась доступность учебных материалов", - отметил политик.
Он подчеркнул, что министр образования и науки Анита Муйжниеце долго работала с педагогами, чтобы достичь компромисса.
"Предложение в нынешних обстоятельствах очень щедрое, оно поможет решить вопрос с нагрузкой. Мне непонятно, готов ли профсоюз согласиться", - сказал Кариньш, подчеркнув, что выполнить все требования в один момент очень сложно или даже невозможно и на это необходимо еще больше денег в системе.
"Это переговорный процесс, я надеюсь на компромисс и здравый смысл. Это не значит, что ничего не рассматривается для других педагогов. Но важно начать с решения хотя бы одной проблемы", - сказал премьер-министр.
В свою очередь, руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в той же программе заявила, что в предложении коалиции не учитываются 20 тысяч педагогов.
Оценивая достигнутое в коалиции и предложенное педагогам решение по сбалансированию нагрузки, Ванага сказала, что недопустимо, что предложение не распространяется на абсолютно всех работников образования.
"Эта проблема затрагивает всех педагогов. В настоящее время абсолютно ничего не предлагается 20 000 педагогам - учителям дошкольного образования, педагогам по интересам, а также педагогам профессионального образования", - сказала Ванага.
Председатель LIZDA отметила, что приемлемым предложением было бы такое, которое обеспечило бы сбалансированную рабочую нагрузку, оплатив все обязанности, которые до сих пор не были оплачены. Текущее предложение означает, что оплата за час не изменится - она будет такой же, какая вступила в силу с сентября.
Переговоры между LIZDA и правительством о графике повышения оплаты труда будут продолжены, так как в этой сфере не достигнут результат. "Мы хотим услышать решения, а не отговорки насчет того, какими будут юридические рамки, чтобы с сентября был документ, предусматривающий повышение зарплаты", - сказала Ванага.
LIZDA важно, чтобы на этой неделе решения были приняты в правительстве, так как "важно, чтобы были юридические документы, а не устные обещания, чего уже было много".
Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр образования и науки Анита Муйжниеце сегодня продолжат переговоры с представителями LIZDA, чтобы найти решение по требованиям забастовки в отношении заработной платы и нагрузки педагогов.
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