Кариньш назвал предложение учителям щедрым; Ванага с ним не согласна

Оценивая достигнутое в коалиции и предложенное педагогам решение по сбалансированию нагрузки, Ванага сказала, что недопустимо, что предложение не распространяется на абсолютно всех работников образования.

"Эта проблема затрагивает всех педагогов. В настоящее время абсолютно ничего не предлагается 20 000 педагогам - учителям дошкольного образования, педагогам по интересам, а также педагогам профессионального образования", - сказала Ванага.

Председатель LIZDA отметила, что приемлемым предложением было бы такое, которое обеспечило бы сбалансированную рабочую нагрузку, оплатив все обязанности, которые до сих пор не были оплачены. Текущее предложение означает, что оплата за час не изменится - она будет такой же, какая вступила в силу с сентября.

Переговоры между LIZDA и правительством о графике повышения оплаты труда будут продолжены, так как в этой сфере не достигнут результат. "Мы хотим услышать решения, а не отговорки насчет того, какими будут юридические рамки, чтобы с сентября был документ, предусматривающий повышение зарплаты", - сказала Ванага.

LIZDA важно, чтобы на этой неделе решения были приняты в правительстве, так как "важно, чтобы были юридические документы, а не устные обещания, чего уже было много".

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр образования и науки Анита Муйжниеце сегодня продолжат переговоры с представителями LIZDA, чтобы найти решение по требованиям забастовки в отношении заработной платы и нагрузки педагогов.