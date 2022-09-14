Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в Telegram с видеообращением, в котором заявил, что регионы России должны объявить мобилизацию, чтобы помочь военным, участвующим в боевых действиях в Украине.
"Спецоперация давно перешла в военные действия". Кадыров предложил объявить мобилизацию
"Что касается проведения спецоперации, это все давно перешло в военные действия. Если меня спросить, я бы объявил военное положение и использовал все возможности для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистями… Если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать те силы и средства, которые у них есть, те возможности, которые у них есть. Предложить то, чем они могут сегодня поддержать наших военных", - сказал Кадыров.
Он отметил, что Чечня готова отправить в Украину девять тысяч "добровольцев" и заверил, что чеченские подразделения продолжат боевые действия в Украине, даже если Россия закончит "спецоперацию".
"Я всем своим командирам, которые находятся на территории Украины и которые находятся дома и должны выезжать, сказал, что,
если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы должны их уничтожать.
Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить. Мы в выигрыше, даже если погибнем - в раю будем. Выиграем - в раю будем жить, в земном раю", - сказал Кадыров.
Напомним, на прошлой неделе глава Чечни заявил, что отступление российских войск из Изюма, Купянска и Балаклеи "абсолютно ничего не значит": "Хорошо, что Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея на харьковском направлении. Это было вынужденно, оказывается, чтобы сохранить человеческие жизни. Но это абсолютно ничего не значит".
В то же время он пообещал, что города будут возвращены: "Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".
По словам Кадырова, российское командование на харьковском направлении допустило ошибки, но сделает соответствующие выводы. "И если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится там на земле.
Ситуация очень интересная, прям офигенная ситуация - то, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс", - заявил тогда Кадыров.
Напомним, на этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклея, а 10 сентября - западную часть города Купянск и город Изюм.
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