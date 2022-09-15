"Целая компания снимала, как она ее бьет". Новая информация об избиении девочки в Елгаве

Мать 12-летней девочки рассказала, что ребенок вернулся домой тяжело избитым и истекающим кровью.

"Целая компания стояла, снимала, как она ее бьет. (...) Моя дочь ее не знает. Конфликта там вообще нет. Травмы в районе головы, довольно болезненные.

Нельзя прикоснуться, вся челюсть опухла. Были у специалистов, были у врачей, все записи переданы полиции для расследования.

В любом случае внутренний мир ребенка разрушен. Она сейчас пропускает школу..." - указала мама пострадавшей девочки.

Пока новостная служба Латвийского телевидения снимала место драки, несколько мамочек подошли к журналистам и рассказали, что обычно опасаются выпускать здесь детей на улицу одних, так как каждый вечер тут собирается компания подростков, которая ведет себя агрессивно.

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Как уже писал RUS TVNET, а Елгаве была жестоко избита 12-летняя девочка. Подросток старше на три года пинала ее ногами и пыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей говорит, что девочки не были знакомы.

В воскресенье, 11 сентября, 15-летняя девушка ногами сильно избила девочку помладше, которая не пыталась защищаться. Она только закрыла рот руками, чтобы ей не выбили зубы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.

Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.

"Здесь невинного ребенка сделали виновным, потому что кто-то сказал кому-то, что моя дочь что-то сказала о ком-то", - объяснила мама девочки.