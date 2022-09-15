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"И мои таблеточки": Алла Пугачева показала утро в своем доме

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"И мои таблеточки": Алла Пугачева показала утро в своем доме
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Гарри Галкин и Алла Пугачева
Гарри Галкин и Алла Пугачева Фото: Instagram/кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин поделился в соцсетях очередным роликом. На этот раз артист показал, как его супруга Алла Пугачева и дети - Лиза и Гарри - завтракают в их особняке в Москве. 

Максим Галкин поделился видео, на котором Лиза и Гарри Галкины собираются утром в школу: "Привет из дома. Детки в школу собираются".

"Школьники мои", - сказала за кадром Алла Пугачева

В ролике Алла Борисовна показала совместный завтрак и поинтересовалась, сколько примерно Лиза и Гарри пробудут в школе. Услышав ответ, Примадонна прокомментировала: "Труженики мои". Пугачева поинтересовалась, что дети едят, и показала, что находится на столе: булочки, малина, конфеты, хлеб, варенье. 

"Уже съели, мамася", - сказала Лиза. 

"И мои таблеточки", - добавила Алла Пугачева в ролике, показав оранжевую баночку с этикеткой, которая тоже находилась на столе. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался, что российский комик и шоумен Максим Галкин относится к артистам, которые "буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями". Его супруга Алла Пугачева в этот список не входит.

Напомним, в конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.

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