Сегодня Сейм отклонил поданный оппозицией проект решения о выражении недоверия министру сообщения Талису Линкайтсу ("Консервативные").
Министра сообщения Талиса Линкайтса не отстранили
Министра сообщения Талиса Линкайтса не отстранили
За недоверие министру проголосовали 28 депутатов, против был 51, двое воздержались.
Проект решения подали члены Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янина Ялинска, Виктор Валайнис, Янис Дуклавс и Роман Наудиньш, а также член партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича и депутат партии "Каждому и каждой" Карина Спруде.
Требование отставки было связано с недостаточной работой Линкайтса в сфере пассажирских перевозок в регионах и сделкой с выкупом недвижимости для проекта развития Бикерниекской трассы.
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