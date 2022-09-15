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Министра сообщения Талиса Линкайтса не отстранили

rus.tvnet.lv/LETA
Министра сообщения Талиса Линкайтса не отстранили
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Министр сообщения Талис Линкайтс
Министр сообщения Талис Линкайтс Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня Сейм отклонил поданный оппозицией проект решения о выражении недоверия министру сообщения Талису Линкайтсу ("Консервативные").

За недоверие министру проголосовали 28 депутатов, против был 51, двое воздержались.

Проект решения подали члены Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янина Ялинска, Виктор Валайнис, Янис Дуклавс и Роман Наудиньш, а также член партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича и депутат партии "Каждому и каждой" Карина Спруде.

Требование отставки было связано с недостаточной работой Линкайтса в сфере пассажирских перевозок в регионах и сделкой с выкупом недвижимости для проекта развития Бикерниекской трассы.

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