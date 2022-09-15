Министра сообщения Талиса Линкайтса не отстранили

За недоверие министру проголосовали 28 депутатов, против был 51, двое воздержались.

Проект решения подали члены Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис, Арманд Краузе, Янис Вуцанс, Гундар Даудзе, Янина Ялинска, Виктор Валайнис, Янис Дуклавс и Роман Наудиньш, а также член партии "Латвия на первом месте" Рамона Петравича и депутат партии "Каждому и каждой" Карина Спруде.

Требование отставки было связано с недостаточной работой Линкайтса в сфере пассажирских перевозок в регионах и сделкой с выкупом недвижимости для проекта развития Бикерниекской трассы.