"Врач взял дрель и…" Авария на электросамокате, изменившая жизнь

Несомненно, электросамокаты являются одним из самых удобных способов перемещения по улицам города - например, Риги. Впрочем, в очень большой степени безопасность зависит от сознательности водителя. TVNET связался с Госполицией, чтобы получить информацию о ДТП с участием электросамокатов. Читатель TVNET, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем опыте - он до сих пор не восстановился после аварии на электросамокате.
Янис (имя изменено) попал в очень тяжелую аварию на электросамокате 21 июля. Он направлялся с работы, которая находится в центре Риги, домой в Иманту. Как обычно, Янис использовал велодорожку Рига - Юрмала, но, достигнув Иманты, решил прокатиться подальше и поехал в Юрмалу.