На конец августа базовую вакцинацию от Covid-19 прошли 1 301 582 жителя

В настоящее время в Латвии доступны как оригинальные, так и адаптированные вакцины против Covid-19. SPKC обращает внимание, что для ревакцинации рекомендуются адаптированные вакцины, но если человек желает привиться оригинальной вакциной против Covid-19, соответствующее решение должно быть принято после консультации с врачом.

Всего на конец августа хотя бы одной бустерной вакциной привились 532 586 человек, двумя - 1 282 человека.

По данным ЦПКЗ на 15 августа, в Латвии в настоящее время доступно 1,271 млн доз вакцин против Covid-19: Comirnaty, которая рекомендована для взрослых и детей, Janssen, Nuvaxovid, Spikevax.

SPKC напоминает, что вакцины действительны и могут быть использованы для первичной вакцинации или ревакцинации после консультации с семейным врачом. Адаптированные вакцины зарегистрированы как бустерные вакцины, в то же время в Латвии, по рекомендации Государственного совета по иммунизации, они будут использоваться и для первичной вакцинации.