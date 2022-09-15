Из-за войны чиновники в РФ стали больше пить. Это очень беспокоит Путина

На встрече с чиновником Александром Авдеевым Путин заявил, что алкоголь нельзя запрещать, также как и повышать акциз. Наоборот, по словам Путина, необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и развивать спортивную инфраструктуру.

Несколькими днями ранее Путин встретился с другим губернатором Александром Соколовым. Тогда глава РФ вновь заговорил об алкоголе, указав на "высокий уровень употребления спиртных напитков среди населения".

До этого Путину никогда особенно не упоминал о проблемах с алкоголизмом в стране. Один из редких комментариев по этому поводу поступил от него в 2016 году.

Еще более странным является тот факт, что Путин указал на проблему чрезмерного употребления алкоголя двум чиновникам, которые представляют регионы с малым уровнем алкогольной зависимости среди населения.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал "Медузе", что эта тема стала неожиданностью для губернаторов, поскольку она не входит даже в десятку самых популярных тем и проблем в этих регионах.

Однако два других источника, близких к администрации президента России, сообщают, что Путин, по-видимому, сделал это потому, что война на Украине заставила российских чиновников пить больше и чаще. Особенно Путина беспокоит состояние здоровья некоторых людей из его ближайшего окружения.

Источники сообщили, что основной причиной, по которой чиновники начали чрезмерно употреблять алкоголь, является стресс от потерь, которые российские войска переживают в Украине.