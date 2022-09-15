Забастовке - быть: профсоюз учителей не согласен с предложением министерства

Глава LIZDA Инга Ванага заявила в прямом эфире Латвийского телевидения, что новое предложение правительства более выгодное, однако не выполняет требование о соблюдении графика повышения заработной платы педагогов. В пятницу, 16 сентября, в продолжение переговоров представители правительства будут проинформированы о "красных линиях" профсоюза, чтобы забастовка была отменена.

По предыдущему заявлению Ванаги, несмотря на то, что новое предложение правительства распространяется и на воспитателей дошкольных учреждений, в нем все же остается несколько недостатков. Например, оно не охватывает педагогов образования по интересам, а педагогам дошкольного образования не предложено решение, которое позволило бы сбалансировать нагрузку.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце, в свою очередь, пояснила, что министерство образования и культуры изучило возможности изменения перераспределения нагрузки воспитателей дошкольных учреждений, однако в ближайшее время изменения не могут быть осуществлены, так как это создало бы приток дополнительных вакансий в перегруженную и без того отрасль. Министр подчеркнула, что повышение зарплаты воспитателей дошкольных учреждений - это первый шаг.

Как сообщалось, сегодня вечером Министерство образования и науки (IZM) также предложило LIZDA еще один альтернативный вариант в вопросе заработной платы учителей - финансирование в размере 56,5 млн евро из государственного бюджета и 12 млн из бюджетов самоуправлений.

Предложение охватывает все группы педагогов, указанные в заявлении о забастовке LIZDA, на ступени дошкольного образования, общего образования, включая специальные школы, профессионального образования и профессионально-ориентированного образования.