Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

"Стыдно за столицу, страну в целом"

Оппозиционный казахстанский политик Амиржан Косанов уверен, что частое переименование столицы страны негативно отражается на ее имидже. "Уже стыдно за столицу, за страну в целом. Только представьте: только вчера депутаты парламента единогласно поддержали идею переименования столицы в Нур-Султан, а ныне голосуют за Астану. И никто их этих деятелей не извинился перед избирателями за свое прошлое верноподданническое решение. Такие метания депутатов из стороны в сторону свидетельствуют о полной управляемости ими со стороны исполнительной власти", - считает политик.

По его мнению, такое метание депутатов дискредитирует сам институт парламентаризма. "Просто становится страшно за будущее: такие перевертыши завтра могут легитимизовать любое, удобное и выгодное для текущей политической конъюнктуры решение, которое будет инициировать действующая власть!", - заявил Косанов.

Исторические заслуги Назарбаева

Вместе с тем действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз заявлял о том, что не стоит забывать об исторических заслугах первого главы государства. "Нельзя забывать, что современный Казахстан находится на фундаменте того Казахстана, который строил Назарбаев - и независимость, стабильность и согласие были заложены первым президентом. В то же время "старый" Казахстан базировался на фундаменте советском, поэтому, разрывая традиции, все-таки неплохо было бы думать о здравом смысле - создавать новое не в ущерб старому", - говорит политолог Данияр Ашимбаев.

По его мнению, нынешнее переименование столицы выглядит достаточно здраво, отменяя одиозное решение 2019 года.