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Выборы в 14-й Сейм ⟩ За кого проголосуют читатели RUS TVNET?

rus.tvnet.lv
За кого проголосуют читатели RUS TVNET?
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Выборы в Сейм. Выбор номера.
Выборы в Сейм. Выбор номера. Фото: Evija Trifanova/LETA

Приближается 1 октября, день, когда мы отправимся к избирательным урнам, чтобы выбрать 14-й Сейм. RUS TVNET начинает опрос читателей, чтобы выяснить, за какую политическую силу наши читатели готовы отдать свой голос!

1 и 2 октября редакция RUS TVNET будет работать в круглосуточном режиме, чтобы сообщать вам, читатели, о главных новостях дня выборов, происходящем на участках для голосования и, конечно же, о результатах!

Напоминаем, что на выборы в 14-й Сейм зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых на 100 депутатских мест в парламенте в целом были заявлены 1832 кандидата, однако три кандидата были вычеркнуты ЦИК.

Выдвигать свою кандидатуру на выборах в Сейм могут граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год, если на них не распространяется какое-либо из ограничений Закона о выборах в Сейм.

Очередные выборы в Сейм пройдут в субботу, 1 октября.

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