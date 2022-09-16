Выборы в 14-й Сейм ⟩ За кого проголосуют читатели RUS TVNET?

1 и 2 октября редакция RUS TVNET будет работать в круглосуточном режиме, чтобы сообщать вам, читатели, о главных новостях дня выборов, происходящем на участках для голосования и, конечно же, о результатах!

Напоминаем, что на выборы в 14-й Сейм зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых на 100 депутатских мест в парламенте в целом были заявлены 1832 кандидата, однако три кандидата были вычеркнуты ЦИК.

Выдвигать свою кандидатуру на выборах в Сейм могут граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год, если на них не распространяется какое-либо из ограничений Закона о выборах в Сейм.

Очередные выборы в Сейм пройдут в субботу, 1 октября.