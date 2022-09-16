В Юрмале демонтируют ледовую арену в Майори, работавшую с 2008 года

В следующем году планируется разработать проект строительства спортивной площадки Майорской средней школы, которая будет располагаться на месте холла.

Большая спортивная площадка изначально проектировалась и строилась как школьный спортивный комплекс и была введена в эксплуатацию в 2008 году. Учитывая большую популярность хоккея, в конце того же года на спортивной площадке в Майори открыли каток.

Поскольку изначально здание не проектировалось как каток, уже в первые годы его эксплуатации были обнаружены существенные недостатки. На данный момент техническое состояние спортивной площадки не соответствует спортивно-тренировочному процессу, а обеспечивать замораживание льда становится все более финансово невыгодно, объясняет свое решение муниципалитет.

Создание спортивной площадки разгрузит и другую спортивную инфраструктуру Юрмалы, так как Юрмальская спортивная школа и Юрмальская футбольная школа также могли бы проводить там свои тренировки.