РАБОТАЕТ! ⟩ Зачем посуду мазать зубной пастой: причина, о которой вы не знали

Можно ли мыть посуду зубной пастой?

Многие давно убедились в том, что устранять неприятные запахи с посуды помогает обычная зубная паста. Особенно такое народное средство поможет при восстановлении рабочего состояния пластиковых контейнеров, которые давно не использовались. Не секрет, что они могут хранить неприятные запахи. Рецепт прост - промойте емкость для пищевых продуктов зубной пастой. Результатам вы удивитесь - от неприятного запаха не останется и следа.

Как очистить сковороду с помощью зубной пасты?

Следует помнить, что зубная паста помогает даже при таком, казалось бы, въевшемся загрязнении, как нагар на сковородке. Порядок действий при этом довольно прост. Просто выдавите на загрязненную сковородку немного зубной пасты. После этого поработайте обычной губкой. Эффект будет заметен - сковородка станет намного чище и приятнее на взгляд.

Однако необходимо соблюдать одно условие - зубная паста как средство чистки не подойдет для поверхностей с нежным типом покрытия. В то же время смело используйте зубную пасту как средство для чистки чугунных и металлических сковородок. Секрет тут прост - ведь зубная паста содержит в себе абразивные частички, которые и являются средство борьбы с нагаром и копотью.