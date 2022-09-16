В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена. Они отвечали за референдум

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония.

Другие подробности пока неизвестны. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве "киевский режим". В Украине происшествие пока не комментировали.

Олег Бойко отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства в военно-гражданской администрации Бердянска, которая была назначена после захвата города российскими военными. Его жена Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России.