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В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена. Они отвечали за референдум

rus.tvnet.lv
В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена. Они отвечали за референдум
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Бердянск
Бердянск Фото: EPA/Scanpix

В Бердянске убиты заместитель главы оккупационной администрации города Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония.

Другие подробности пока неизвестны. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве "киевский режим". В Украине происшествие пока не комментировали.

Олег Бойко отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства в военно-гражданской администрации Бердянска, которая была назначена после захвата города российскими военными. Его жена Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

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