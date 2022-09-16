Причиной поражения российской армии под Харьковом называют очковтирательство

Солдат Даниил Фролкин рассказывает, что во время тренировок в его части они просто сдавали фотоотчеты. "Мы приезжали на полигон и позировали с винтовкой, направленной на цель. Как только вас сфотографировали, вы свободны".

"Командир бригады требовал от солдат предоставить фотоотчеты, чтобы он мог доложить начальству, что "уничтожен не один танк, а три! Нет - пять!"

"Он доложил, что лес взят, а потом приехал замминистра обороны. А оказалось, что лес вообще не взят". Командир был ранен во время атаки украинцев, его пришлось эвакуировать.

(Крис Оуэн)

А вот другой пост "Мурза".

"Я, увы, слишком хорошо осведомлён о том, как и что происходит с "вливанием" батальонов мобилизованных в мотострелковые полки и бригады корпусов НМ ЛНР и ДНР.

Например, приезжает с проверкой хода этого процесса в мотострелковую часть НМ ДНР генерал из России с позывным на букву Е. К его приезду "мобикам", приданным этой части, выдают форму, берцы, броники, каски, сгоняют дополнительных людей постоять в строю за "мёртвые души" и устраивают красивый строевой смотр. Вот они, орлы! Генерал уезжает, берцы, форму, броники и каски у людей забирают, и всё идёт как раньше. Но только все всем обо всём отчитались. Галочки поставлены, проверка пройдена.