Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче

Он отметил, что мир должен отреагировать на все это.

"Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о происходящем в этой части Харьковщины", - сказал Зеленский.

"Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте у Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех партнеров Украины, лидеров и простых украинцев, которые помогают бороться за справедливость - "бороться за официальное признание России государством, поддерживающим терроризм, за усиление санкций против России за этот террор", - сказал Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что известие о массовых захоронениях в Изюме должно возродить поддержку освобождения Украиной своих земель.

"Известие о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме ужасает и должно возродить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родину. Мы на стороне Украины с целью привлечь виновных к ответственности за эти преступления", - подчеркнул Блинкен.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в Twitter привлечь к ответственности виновных в этих злодеяниях. "Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные понесут ответственность за свои действия. Без справедливости нет мира", - подчеркнул Макрон.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил в пятницу, 16 сентября, что на освобожденных территориях Харьковщины обнаружено 10 мест пыток, а под Изюмом - захоронения 445 мирных жителей.

Глава военного управления Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что 99% эксгумированных трупов на месте массового захоронения в Изюме имели признаки насильственной смерти.

Галерея: В Изюме, Украина, обнаружена братская могила с более чем 440 трупами