Российские войска в городе Изюм Харьковской области повторили то, что сделали в Буче Киевской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в пятницу, 16 сентября.
Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче
Как сообщалось, в освобожденной Изюме обнаружены массовые захоронения с более чем 400 трупами. В одном из таких захоронений были найдены тела украинских солдат со связанными за спиной руками.
Зеленский сообщил, что в ООН уже готовится миссия, чтобы ознакомиться с преступлениями российской армии в Изюме. Он отметил, что расследование продолжается в районах Харьковской области, освобожденных от российской оккупации.
"Фиксируются все преступления рашистов, собираются доказательства их виновности. Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев", - сказал президент.
Он отметил, что российские войска держат в плену семерых граждан Шри-Ланки - студентов Купянского медицинского колледжа. "Российские солдаты захватили их еще в марте и потом держали этих людей в подвале. Только сейчас, после освобождения Харьковщины, этих людей удалось спасти. Им оказывается надлежащая медицинская помощь", - сказал Зеленский.
"Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения под Изюмом. В настоящее время выявлено более 440 могил. О количестве захороненных там говорить пока рано. Расследование продолжается. Уже есть явные свидетельства пыток, издевательств над людьми. Кроме того, есть данные, что российские военные, чьи позиции находились рядом с этим местом, стреляли в захороненных просто ради забавы", - подчеркнул президент.
Он отметил, что мир должен отреагировать на все это.
"Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о происходящем в этой части Харьковщины", - сказал Зеленский.
"Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте у Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - подчеркнул президент.
Он поблагодарил всех партнеров Украины, лидеров и простых украинцев, которые помогают бороться за справедливость - "бороться за официальное признание России государством, поддерживающим терроризм, за усиление санкций против России за этот террор", - сказал Зеленский.
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что известие о массовых захоронениях в Изюме должно возродить поддержку освобождения Украиной своих земель.
"Известие о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме ужасает и должно возродить нашу поддержку мужественных украинцев, которые стремятся освободить свою родину. Мы на стороне Украины с целью привлечь виновных к ответственности за эти преступления", - подчеркнул Блинкен.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в Twitter привлечь к ответственности виновных в этих злодеяниях. "Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные понесут ответственность за свои действия. Без справедливости нет мира", - подчеркнул Макрон.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил в пятницу, 16 сентября, что на освобожденных территориях Харьковщины обнаружено 10 мест пыток, а под Изюмом - захоронения 445 мирных жителей.
Глава военного управления Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что 99% эксгумированных трупов на месте массового захоронения в Изюме имели признаки насильственной смерти.
Галерея: В Изюме, Украина, обнаружена братская могила с более чем 440 трупами
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