Газета: Поставленные России иранские дроны создают угрозу для украинской армии

В течение прошедшей недели украинские дроны Shahed, перекрашенные в российские цвета и переименованные в Geranium 2, начали появляться над позициями бронетехники и артиллерии украинской армии в Харьковской области, рассказал командир 92-й механизированной артиллерийской бригады Родион Кулагин.

Только в зоне деятельности его бригады иранские беспилотники уничтожили две 152-миллиметровые самоходные гаубицы и две 122-миллиметровые самоходные гаубицы, а также два БТР, сообщил Кулагин.

Россия при помощи иранского дрона попала и по американской самоходной гаубице М777.

До сих пор Россия использовала иранские беспилотные летательные аппараты в основном в Харьковской области, где армия Украины в этом месяце развернула масштабное контрнаступление.

Иранские дроны относительно малы и летают низко, поэтому украинским системам противовоздушной обороны сложно их перехватить, пояснил Кулагин.

Он выразил надежду, что США и союзники поставят Украине современные технологии против дронов или помогут остановить доставку иранских беспилотников России.